אחרי הסערה: מירי רגב בהברה על טקס המשואות

אחרי הסערה והודעתה של השחקנית חנה לסלאו כי היא מוותרת על הדלקת המשואה ביום הזיכרון - השרה מירי רגב בהודעת הבהרה

השחקית חנה לסלאו מסרה היום (שני) כי היא מוותרת על הדלקת המשואה בטקס המשואות ביום העצמאות.

ברשת תהו האם רגב תבחר כעת שחקן אחר שישיא משואה, או שמא הרשימה תישאר כפי שהיא. מטעם השרה הממונה על טקס המשואות מירי רגב נמסר: "בשל ההמלצות הרבות, שמגיעות אל הוועדה, נבקש להבהיר, שהוועדה סיימה עבודתה. השנה ישיאו משואות בטקס 14 משיאות ומשיאים".





נזכיר כי בהודעה שמסרה לסלאו לאחר החלטתה, הסבירה: "אינני יכולה להדליק את המשואה – טכנית לא מתאפשר לי מאחר ואני מחויבת לתפקידי במחזמר 'מצחיקונת' ונפשית הורים שכולים כותבים לי וזה קשה לי מאוד". היא הודתה על הבחירה בה.

