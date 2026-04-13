"עכשיו זה הזמן שלנו": גיא חסון על המשלחת לפולין בצל המלחמה

מפקד משלחת "עדים במדים", תא"ל גיא חסון, מספר ל"סרוגים" על השליחות המורכבת על אדמת פולין בצל המלחמה והאחריות הכבדה מאז השבעה באוקטובר. יחד עם 50 קציני צה"ל, צועדים השנה גם פדויי השבי מעזה, עמרי מירן ואירנה סרר, המהווים גשר חי של גבורה ותקומה

שעות ספורות לפני פתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, משלחת "עדים במדים" של צה"ל נמצאת על אדמת פולין עם מטען כבד ומורכב מאי פעם. בשיחה מיוחדת עבור "סרוגים", מספר מפקד המשלחת, תא"ל (מיל') גיא חסון, כי מדובר באירוע משמעותי במיוחד המתרחש לאחר שנתיים וחצי של לחימה אינטנסיבית.



"אנחנו מתכוננים לצעוד בגאווה ענקית של עם שהרוח שלו לא מפסיקה לפעום ומנצחת כל אתגר", אומר חסון בשיחה על התחושות והשליחות על אדמת פולין.

המשלחת מונה כ-50 קצינים בסדיר ובמילואים, המשרתים בתפקידים מבצעיים שונים, כאשר רבים מהם נושאים עמם את המטען הכבד של אירועי השבעה באוקטובר. חסון מדגיש כי אלו אנשים שלא צריך להכין אותם, שכן רובם הורים לילדים ומפקדים לחיילים שאיבדו אנשים ונושאים את האחריות הכבדה מאז אותה שבת שחורה.





בין חברי המשלחת צועדים השנה גם שתי דמויות המהוות גשר חי של גבורה בין העבר להווה: שורדת השואה אירנה סרר ופדוי השבי מעזה עמרי מירן. חסון מציין כי הובלת המשלחת בתקופת מלחמה היא גאווה גדולה עבורו ומסביר כי "עכשיו זה הזמן שלנו – בתקופה שאנחנו נמצאים בה ועם המטענים שאנו נושאים עימנו בשנתיים האחרונות". השילוב בין שורדי שבי ללוחמים במדים יוצר עוצמה ייחודית לקראת מצעד החיים.

עבור חסון, שפרש לאחר 30 שנות שירות ושימש כרמ"ט אוגדה 99, הביקור הנוכחי כקצין ותיק ואב לשלושה שונה מהותית מביקוריו הקודמים בצעירותו. הוא מסביר כי המפגש עם המקומות המורכבים הללו מחדד את ההבנה שנוכחות צה"ל הכרחית וחשובה מאי פעם.



"פה אתה מקבל שוב את סטירת הלחי הזו שזה הזמן שלנו", הוא מסכם ומדגיש כי החוזק של אנשי המילואים והסדיר מורגש היטב למרות הקושי בנטישת החיים האזרחיים לטובת המשימה