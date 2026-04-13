סערת החלטת בג"צ: "ממה יצחק עמית מפחד?"

פרשן ערוץ 14 תקף בחריפות את ההחלטה לקיים את הדיון בעתירות להדחת השר בן גביר ללא נוכחות קהל: "ממה הם מפחדים?"

איש התקשורת ופרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, יוצא במתקפה חזיתית נגד שופטי בג"ץ, בעקבות ההחלטה שלא לאפשר כניסת קהל לדיון בעתירות הדורשות את הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

"הם מפחדים", הצהיר ברדוגו בפתח תכניתו ברדיו 'גלי ישראל'. "אני לא מבין למה הממשלה בכלל הולכת לדיון הזה. מה פתאום שהם ימנעו מהציבור בישראל להיות חלק מהליך שיפוטי? למה שזה יהיה בלי קהל?".

ברדוגו הפנה את חיציו באופן אישי כלפי השופט יצחק עמית, שצפוי לעמוד בראש הרכב השופטים, ותהה על המניעים שעומדים מאחורי סגירת דלתות הדיון בפני הציבור הרחב: "יצחק עמית, ממה אתה מפחד?".

לדברי ברדוגו, עצם קיום הדיון על כשירותו של שר מכהן מהווה חריגה מסמכות, והוא הציע חלופה פוליטית למקרה שבית המשפט יחליט להתערב במינוי. "אם השר בן גביר לא יכול להיות שר הבט"פ (הביטחון הלאומי) – שיהיה שר המשפטים", סיכם הפרשן בציניות.