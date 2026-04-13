הכתב הפוליטי בהלם: "החלטה מזעזעת של בג"ץ"

הכתב הפוליטי התייחס לסערה החריפה ברשת בעקבות החלטת בג"ץ ומסר: "החלטה מזעזעת של שופטי בג״ץ - זה לא שלכם"

הכתב הפוליטי ביני אשכנזי, התייחס היום (שני) להחלטת שופטי בג"ץ לאסור על קהל להיכנס לדיון בעניין פיטורי השר בן גביר.

בדבריו הוא מסר: "החלטה מזעזעת של שופטי בג״ץ - לאסור על כניסת הציבור לבג״ץ הדחת בן גביר. ‏קודם כל - האולם לא שלכם אלא של הציבור והוא זכאי לראות מה קורה בדיון.

‏דבר נוסף, המסר שעובר הוא שהשופטים לא מסוגלים להתמודד עם מפריעים. ‏בשביל זה יש משמר ויש למרבית האירוניה משטרה שאמורה לוודא שהסדר נשמר".

במקביל, ארגוני ופעילי ימין קראו לציבור הרחב, להגיע להפגין מחוץ לבית המשפט העליון, ביום רביעי בזמן הדיון בעניין השר בן גביר.