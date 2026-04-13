אחרי הסערה: חנה לסלאו לא תשתתף בטקס המשואות

חנה לסלאו מודיעה הערב (שני) כי היא בוחרת לוותר על הדלקת משואה בטקס הדלקת המשואות שיתקיים בערב יום העצמאות.

נזכיר כי לסלאו עומדת בימים האחרונים במרכז סערה ברשת, לאחר שנשמעו נגדה טענות כי התבטאה בעבר נגד חיילי צה"ל. בעקבות הביקורת, הבהירה כי הדברים שיוחסו לה אינם נכונים, וכי מעולם לא יצאה נגד החיילים – אלא להפך, היא מביעה הערכה עמוקה לצה"ל ולמשרתיו.

עם היוודע בחירתה להשיא משואה, סיפרה לסלאו כי מדובר ברגע מרגש במיוחד עבורה. לדבריה, היא לא התלבטה לרגע כשהתבשרה על הבחירה, והדגישה כי בעיניה טקס המשואות הוא אירוע ממלכתי שמעל לפוליטיקה. עוד שיתפה כי חשבה על הוריה, ניצולי השואה, כשקיבלה את הבשורה.