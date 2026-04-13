"הפקרות בטדי": הפועל ירושלים שוקלת להוציא את הדרבי מהעיר

מועדון הכדורגל האדום יוצא במתקפה חריפה נגד משטרת ישראל בעקבות אירועי הדרבי: "אוהדים הופקרו לגורלם והמשטרה מתהדרת ב'שקט'. לא נפקיר את הקהל לחוליגנים". האיום: הדרבי הבא - מחוץ לירושלים או ללא קהל

מועדון הכדורגל הפועל ירושלים פרסם הודעה חריפה במיוחד נגד משטרת ישראל בעקבות אירועי האלימות שאירעו בסיום הדרבי באצטדיון טדי, תוך הפניית אצבע מאשימה לאוזלת יד חמורה.



במועדון לא חסכו במילים קשות ותיארו את תמונת המצב העגומה לשיטתם, כשהם קובעים כי "אוהדי כדורגל נורמטיבים מופקרים לגורלם על ידי משטרת ישראל. פשוט כך. זה הסיכום של אירועי אמש בטדי".

לטענת הנהלת הקבוצה, היא נערכה למשחק הרגיש מבעוד מועד ואף סבסדה שאטלים מיוחדים לאוהדיה, בתוואי מאושר ומתואם, במטרה להבטיח הגעה בטוחה ליציע.



למרות פגישות מקדימות שכללו הפקת לקחים והבטחות שניתנו להם מצד המשטרה לנוכחות הולמת, בהפועל זועמים על קריסת ההיערכות בשטח, ותוהים באשר למניעי הרשויות כשציינו כי "את המעט הנדרש, למניעת חיכוך בין הנוסעים בשאטלים לבין החוליגנים... המשטרה לא מסוגלת לאכוף. או לא מעוניינת?".

האכזבה מתפקוד כוחות האבטחה הפכה לזעם של ממש לנוכח האירועים החמורים שהתפתחו לאחר שריקת הסיום, בהם תקיפת אוהדים ביציאה מהאצטדיון וניפוץ שמשות של שלושה אוטובוסים שהסיעו משפחות.



במועדון ביקרו בחריפות את הפער הבלתי נתפס בין תחושתם בשטח להודעות הסיכום של הרשויות, וטענו כי "בזמן שדוברות המשטרה מתהדרת ב'דרבי שהתנהל ללא אירועים חריגים', המציאות הייתה שלל פרצות, אפס סטריליות, תהלוכת אוהדי בית"ר בחניון היציע המזרחי".

לנוכח מה שהם מגדירים כמחדל אבטחתי מתמשך וסכנה מוחשית לשלום הקהל, דורשים בהפועל ירושלים את התערבותם של גורמים בכירים יותר ומסרבים לעבור לסדר היום. ההודעה נחתמה באולטימטום דרמטי לגבי עתיד אירוח משחקי הדרבי באצטדיון הביתי, כשהמועדון מציב תנאי ברור להמשך הדרך ומבהיר: "כל עוד לא נשתכנע בשינוי מהותי, נשקול את קיום המשחקים מחוץ לעיר או ללא קהל".