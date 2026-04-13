אזהרה חמורה לקראת מחר: "סכנת חיים"

רשות הטבע והגנים מפרסמת היום (שני) אזהרה חמורה למטיילים לקראת גל החום הכבד שצפוי לפקוד את ישראל בימים הקרובים. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, בין הימים שלישי לשישי (14-17.4) תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וישררו תנאי שרב קיצוניים, כאשר באיזורים מסוימים בארץ הטמפרטורות צפויות להגיע ליותר מ-40 מעלות.

בשל התנאים המטאורולוגיים והחשש הכבד מפני התלקחות שריפות, מודיעה הרשות על איסור מוחלט להדליק אש בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים. הדלקת אש תתאפשר אך ורק במקומות המאושרים לכך בתחומי החניונים המוסדרים.

הנחיות למטיילים: מסלולים קצרים ומוצלים בלבד

ברשות הטבע והגנים קוראים לציבור המטיילים לנהוג באחריות ולהתאים את תוכניות הטיול למזג האוויר הקיצוני:

בחירת מסלולים: מומלץ לטייל אך ורק באתרים בהם משך הטיול קצר והמסלול מוצל.

נקודות רענון: יש להעדיף אתרים הכוללים מקומות להתרעננות ומי שתייה זמינים.

בדיקה מראש: ניתן ומומלץ להתעדכן בפרטים אודות מסלולים סגורים או שינויים בהנחיות באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.

למידע נוסף ובירורים בנושא טיולים, ניתן לפנות למוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*. בנושאי מזג אוויר, יש להמשיך ולהתעדכן באתר השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.