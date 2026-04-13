הנה לכם סיפור של מחזה בן זמנינו. חנאל ומכבית. אבל לפני הסיפור ראיה למרחוק.

וכך, תוך כדי המלחמה עשו בבית לסין חזרות על מחזה חדש חנאל ומכבית שבימים הקרובים יוצג גם בפני הציבור.

יום אחד חנאל עוזב את מכבית ומשאיר אותה המומה ופגועה, עם תאומות קטנות ומתולתלות.

נפרדים- לא נפרדים

הבעיה היא שחנאל ומכבית לא באמת נפרדים, הם מתראים כל יום באולפנת הבנות שבה הם עובדים, הוא כשרת והיא כיועצת.

התסבוכת מתחילה כשמכבית מגלה שחנאל יוצא עם בת השירות של האולפנה, ובתגובה מתחילה לצאת לשידוכים. עכשיו חייה החדשים של מכבית מוציאים את חנאל מדעתו.

במהירות הדרמה הקטנה והזוגית מרעידה את כל חדר המורים, שמלכתחילה לא היה יציב במיוחד.

חן רוטמן ואושרית סרוסי הם תסריטאים ויוצרים, שיצרו את סדרת הקאלט ״זאת וזאתי״.

שנון במיוחד, מהנה ושונה.