הקרע באופוזיציה מחריף: יאיר לפיד בהחלטה דרמטית

הקרע בתוך גוש האופוזיציה מחריף ועובר לפסים מעשיים: לצד המתקפה המילולית החריפה של יאיר לפיד נגד שותפיו למחנה שנחשפה הבוקר, מתברר כעת כי הפורום המשותף של ראשי מפלגות האופוזיציה אינו מתכנס כבר תקופה ארוכה.

על פי דיווח של יערה שפירא ב'כאן חדשות', בלשכת לפיד הוחלט בפועל להפסיק את פגישות התיאום של ראשי האופוזיציה. הפגישה האחרונה של הפורום התקיימה ב-8 בנובמבר, ומאז לא נמצא אף גורם באופוזיציה שיזום את חידושן, מה שמעיד על נתק מוחלט ועל חוסר אמון עמוק בין השחקנים המרכזיים.

"נמאס לנו מהסולידריות למחנה"

הנתק המנהלי מגיע לאחר שבסרטון שפרסם העיתונאי מיכאל שמש, נראה לפיד כמי שאיבד את הסבלנות כלפי הביקורת המופנית ל"יש עתיד". "אנחנו היום אומרים את מה שלא אמרנו כל הזמן מתוך סולידריות למחנה, כי נמאס לנו מזה שבתמורה המחנה הלך לנו על הראש", הסביר לפיד את שינוי הטון.

לפיד תקף חזיתית את הדמויות המרכזיות בגוש שאינן מכהנות כיום בכנסת, בטענה שהן הפקירו את הזירה הפרלמנטרית: "איפה האופוזיציה? למה אנחנו היחידים שלא ברחו? בנט ברח לנו עוד לפני הבחירות והוא לא חבר כנסת. יאיר גולן לא בכנסת מהיום הראשון".

"איזנקוט ברח באמצע המאבק"

יו"ר האופוזיציה לא חסך שבטו גם מחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט: "איזנקוט ברח לנו באמצע הקדנציה. אנשים לא זוכרים את זה. קודם הוא נכנס לממשלה של נתניהו ואז הוא התפטר מהכנסת באמצע המאבק על חוק ההשתמטות בגלל שהוא לא הסתדר עם גנץ".

לפיד חתם את דבריו במסר חריף למבקריו מתוך הגוש, תוך שהוא מדגיש כי מפלגתו היא היחידה שנמצאת ב"חזית" בוועדות ובמליאה: "אנחנו היינו בכל המאבקים – במהפכה המשטרית, בכספים ובוועדות. אם יש למישהו טענות, שיפנה אותן לאלה שנטשו את המערכה".

המהלך של הפסקת פגישות התיאום והמתקפה הפומבית על בנט וגולן, מסמנים את יריית הפתיחה של המאבק על הנהגת הגוש לקראת הבחירות הקרובות, כאשר לפיד מנסה לבדל את עצמו כגורם היחיד ש"נשאר בשטח" בזמן שהשאר נעדרו מהזירה הפוליטית הפעילה.