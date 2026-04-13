מתקפה ברשת נגד יצחק עמית: "תגיעו בהמונכם בלי פחד!"

סערה ברשת בעקבות החלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ושופטי בג"ץ. פעילת הימין קוראת לאנשי ימין להגיע ולהפגין מחוץ לבג"ץ: "‏תגיעו בהמונכם בלי פחד!"

פעילת הימין כנרת בראשי, קוראת לעלות לבג"ץ ביום רביעי הקרוב, כמחאה על החלטת בג"ץ כי הדיון בעניין הדחת בן גביר, ייערך ללא קהל.

בדבריה היא כתבה: "יצחק עמית פסק במהלך השבת שחופש ביטוי שווה לפיקוח נפש ואפשר ל 600 איש להפגין נגד המלחמה בזמן מלחמה. ‏יצחק עמית פסק שחופש הביטוי אינו חל על אזרחים שמבקשים למחות נגד הדיקטטורה המשפטית אותה הוא מוביל. כל חפצי החיים חייבים להגיע לבג״ץ".

עוד היא מסרה: "‏בג"ץ יוצא למלחמת חורמה על הדמוקרטיה והוא משחק במשחק מסוכן ומלבה את האש נגדנו, נגד האזרחים.

‏העקרון החוקתי נקבע בסעיף 3 לחוק יסוד השפיטה - סעיף זה קובע שעל בית המשפט לדון בפומבי. הסעיף התייחס לחריגים מצומצמים , היתכנות להפרעה לסדר אינה אחת מהן. ‏יצחק עמית הפך את בית המשפט העליון לבונקר הפרטי שלי מפני ביקורת ציבורית נגדו.

‏דגל שחור מתנוסס מעל ההחלטה לא לאפשר כניסת של הציבור ואתם צריכים למחות נגד זה ולהגיע לבית המשפט ‏תגיעו בהמונכם בלי פחד! ‏זה או דמוקרטיה או דיקטטורה משפטית - הבחירה בידיים שלכם".

נזכיר כי בהחלטה מסרו שופטי בג"ץ, כי בשל החשש מהתפרעויות, הדיון ייערך ללא קהל.