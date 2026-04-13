מתקפה ברשת נגד יצחק עמית: "תגיעו בהמונכם בלי פחד!"

פעילת הימין כנרת בראשי, קוראת לעלות לבג"ץ ביום רביעי הקרוב, כמחאה על החלטת בג"ץ כי הדיון בעניין הדחת בן גביר, ייערך ללא קהל.
בדבריה היא כתבה: "יצחק עמית פסק במהלך השבת שחופש ביטוי שווה לפיקוח נפש ואפשר ל 600 איש להפגין נגד המלחמה בזמן מלחמה. יצחק עמית פסק שחופש הביטוי אינו חל על אזרחים שמבקשים למחות נגד הדיקטטורה המשפטית אותה הוא מוביל. כל חפצי החיים חייבים להגיע לבג״ץ".
עוד היא מסרה: "בג"ץ יוצא למלחמת חורמה על הדמוקרטיה והוא משחק במשחק מסוכן ומלבה את האש נגדנו, נגד האזרחים.
העקרון החוקתי נקבע בסעיף 3 לחוק יסוד השפיטה - סעיף זה קובע שעל בית המשפט לדון בפומבי. הסעיף התייחס לחריגים מצומצמים , היתכנות להפרעה לסדר אינה אחת מהן. יצחק עמית הפך את בית המשפט העליון לבונקר הפרטי שלי מפני ביקורת ציבורית נגדו.
דגל שחור מתנוסס מעל ההחלטה לא לאפשר כניסת של הציבור ואתם צריכים למחות נגד זה ולהגיע לבית המשפט תגיעו בהמונכם בלי פחד! זה או דמוקרטיה או דיקטטורה משפטית - הבחירה בידיים שלכם".
נזכיר כי בהחלטה מסרו שופטי בג"ץ, כי בשל החשש מהתפרעויות, הדיון ייערך ללא קהל.
