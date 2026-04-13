בג"ץ בהחלטה דרמטית על שילוב נשים בצה"ל

בג"ץ קבע היום פה אחד כי מוטלת על צה"ל חובה חוקית לקיים, ככל הניתן, שוויון הזדמנויות בין גברים לנשים בשיבוץ לתפקידי לחימה.

כמו כן נקבע, בהחלטה של השופטות דפנה ברק ארז ורות רונן, כי יש להורות בצו מוחלט על פתיחת התנסות בשריון המתמרן, כבר בחודש נובמבר 2026. סולברג היה בעמדת מיעוט.

נזכיר כי העותרות ביקשו לאפשר להן להתמיין ולהשתלב בתפקידי לחימה שונים, בדגש על יחידות מיוחדות, חי"ר ושריון מתמרן.

הפיילוט לשילוב נשים במערך השריון המתמרן נקבע במקור להתחיל בסוף שנת 2024. בשל המלחמה, צה״ל דחה אותו פעם אחת לסוף 2025 - ולאחר מכן פעם נוספת לסוף 2026.

שופטות בג״ץ דפנה ברק ארז ורות רונן מסרו: "לא ניתן עוד להסתפק בהצהרות מעורפלות מסוג זה. מדובר בדחייה שאין לה שיעור".



