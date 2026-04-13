מדאיג: היעד החדש של איראן - הרג אזרחים המוני

ניתוח נתונים מקיף של עיתון "הארץ" חושף תמונה מטרידה בנוגע ליעילות מערכות ההגנה האווירית של ישראל במלחמה מול איראן, ומצביע על מגמה מכוונת של האויב להביא לפגיעה נרחבת ככל הניתן באוכלוסייה אזרחית. על פי הממצאים, בשבוע האחרון ללחימה חדר אחד מכל ארבעה טילים ששוגרו את מעטפת ההגנה – נתון המצביע על שיעור חדירה של 27%.

מהנתונים עולה כי במהלך 40 ימי הלחימה שיגרה איראן כ-650 טילים לעבר ישראל. בעוד שבסבבים קודמים כוונו הטילים למטרות צבאיות ותשתיות לאומיות, המערכה הנוכחית מסמנת שינוי יעד מובהק: ירי לתוך מרכזי ערים. מתוך 77 הטילים שהצליחו לחדור ולפגוע, הרוב המוחלט – 61 טילים – היו מסוג מצרר, חימוש שנועד להתפזר על פני שטח רחב ולייצר פגיעה קטלנית בהמונים.

"גשם של סכינים" בלב גוש דן

השימוש המוגבר בטילי מצרר בלב ריכוזי אוכלוסייה יצר מאות זירות פגיעה קטלניות. על פי המעקב, מרבית הפגיעות המשמעותיות היו בערים צפופות: תל אביב (54 פגיעות), פתח תקווה (48), בני ברק (36) ורמת גן (32). הנזק לרכוש כתוצאה מהאסטרטגיה הזו הוא חסר תקדים: בבני ברק לבדה נאלצו 520 בני אדם להתפנות מבתיהם לאחר ש-120 דירות נפגעו.

סגן־ניצב דורון לביא, ראש מדור פיתוח במערך החבלה של המשטרה, הסביר את הקטלניות של הנשק הזה: "הן מייצרות עשרות זירות קטנות בשטח של עשרות קילומטרים רבועים. כשהן מתפוצצות הן יוצרות 'גשם' של סכינים". עשרת ההרוגים שקיפחו את חייהם מפגיעות המצרר שהו מחוץ למרחבים מוגנים בעת הפיצוץ.

דילמת המיירטים ואיום המצרר

התחקיר חושף כי המערכת מתקשה לספק מענה הרמטי לאיום המצרר בשל שיקולים של ניהול מלאי. טילי ה"חץ 3", היחידים שיכולים ליירט את הטיל לפני שהוא מתפרק לפצצונות בגובה רב, הם המיירטים היקרים ביותר (3 מיליון דולר לטיל) והמלאי שלהם מוגבל.

בשל כך, צה"ל נאלץ להשתמש במערכת "קלע דוד", המיירטת בתוך האטמוספרה. הבעיה היא שבגובה זה, טיל המצרר כבר הספיק לעיתים קרובות להתפרק ולפזר את חימושי המשנה שלו מעל ערי ישראל. מקורות צבאיים אישרו כי ניהול הסיכונים אל מול מלאי המיירטים השפיע על היכולת למנוע פגיעות מצרר בלב האוכלוסייה.

משוואה איראנית חדשה

בכירים בצה"ל מצביעים על כך שהאיראנים פועלים על פי משוואה חדשה: פגיעה בתשתיות באיראן נענית בניסיון לפגוע ישירות באזרחי ישראל. בעוד שבשבועות הראשונים שיעור החדירות היה נמוך (כ-5%), ככל שהתקדמה המלחמה והאיראנים התמקדו בירי מצרר לריכוזי אוכלוסין, שיעור הפגיעות הלך וגדל.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הצבא לא יפרט אודות מדיניות היירוט כדי להימנע מחשיפת פרטים לאויב, אך הדגישו כי "במסגרת המוכנות נבנתה תוכנית הגנה רב שכבתית שהביאה להצלת חיי אזרחים רבים". בתוך כך, גורמי הביטחון מדגישים כי למרות הקטלניות של המצרר, שהייה במרחב מוגן מוכחת כמצילת חיים, שכן היקף ההרס של פצצת מצרר בודדת אינו דומה לזה של טיל בעל ראש קרב כבד.