סטירה ואז חיבוק: המסר של ר"מ הונגריה החדש לישראל

ראש הממשלה הנבחר של הונגריה חשף לראשונה את תוכנית יחסי החוץ שלו, כולל כוונותיו לגבי היחסים עם ישראל, כאשר באותו משפט עורר ר"מ ההונגרי החדש חשש ותקווה בישראל

לאחר לילה של מהפכה אלקטורלית דרמטית בהונגריה, מעוז שלטון הימין באיחוד האירופאי, ראש הממשלה הנבחר, פטר מגיאר, נשא דברים לראשונה מאז זכייתו, וחשף את תוכנית יחסי החוץ של הממשלה שיקים בראשותו, כולל תפיסת היחסים עם ישראל.

ראשית, מגיאר תיאר תפיסת יחסי חוץ שונה דרמטית משל ויקטור אורבן. מגיאר תיאר כי הממשלה בראשותו תבצע פניית פרסה ביחסים עם רוסיה, כאשר אורבן נחשב לידי קרוב של פוטין, ושימש במקרים רבים כחסם בניסיונות אירופאים להטיל תגי מחיר על פעולות רוסיות.

בנוסף לכך הסביר כי שיתופי פעולה הונגרים-רוסיים בתחומים כמו אנרגיה ותקשורת יוקפאו, ויבחנו, וכי הונגריה תחת הנהגתו תפנה אל מקורות מגוונים יותר בצריכת אנרגיה, אך כי הוא מקבל את רצון הקרמלין 'להמשך יחסים תקין' כך לדבריו, והודיע כי יענה לנשיא פוטין במידה וזה יתקשר אליו, אך אמר כי יפציר בו לעצור את המלחמה באוקראינה.

בקשר לישראל, שיתף מסר שיכול להיתפס כשילוב של עלבון עם חיבוק, אולי תרחיש ה'רע במיעוטו' ביחס למה שיכול היה להתרחש תחת חילופי שלטון כה דרמטיים. על פי מגיאר, הונגריה תחדש את שיתוף הפעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי, לאחר שארובן פרש מההסכמים עם הגוף הבינלאומי במחאה על מה שתיאר כרדיפה פוליטית נגד ישראל.

אך במקביל, ככל הנראה הרגיע מגיאר חששות רבים בירושלים, כאשר התחייב כי "היחסים עם ישראל ישמרו" והודיע כי הונגריה תמשיך בחסימת החלטות אנטי-ישראליות באיחוד האירופאי, כפי שעשה גם קודמו ויקטור אורבן, אך פטר הסביר כי ההחלטות יחסמו על בסיס התוכן שלהן ועל בסיס אינטרסים משותפים 'אני לא יכול להבטיח שנחסום כל החלטה, כל מקרה ייבחן לגופו" הסביר.