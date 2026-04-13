יום השואה 2026: מתי תישמע צפירה ברחבי הארץ?

מדינת ישראל תתייחד הערב (שני) עם זכרם של ששת המיליונים שנרצחו בשואה. אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייפתחו בשעה 20:00 בערב ברחבת כיכר גטו ורשה ביד ושם שבירושלים, שם תיערך העצרת הממלכתית לפתיחת יום הזיכרון, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, אישי ציבור וניצולי שואה. במהלך הטקס יועלו שש משואות על ידי ניצולי שואה, המייצגות את ששת מיליוני היהודים שנספו.

זיכרון בצל המערכה

השנה מצוין יום הזיכרון בצל המלחמה המתמשכת, כאשר אירועי הגבורה של העבר מקבלים משנה תוקף אל מול אתגרי ההווה. ברחבי הארץ יתקיימו במהלך הערב אירועי "זיכרון בסלון" וטקסים בקהילות השונות, בהם יושם דגש על העברת לפיד הזיכרון לדורות הבאים ועל חשיבות התקומה בארץ ישראל.

מחר בבוקר (שלישי) בשעה 10:00 תישמע צפירה נוספת באורך שתי דקות, ולאחריה יחלו טקסי הנחת הזרים למרגלות האנדרטה למרד גטו ורשה ביד ושם, וטקס "לכל איש יש שם" בכנסת, בו יוקראו שמות הקורבנות על ידי מנהיגי המדינה והציבור הרחב.