הלחימה תתלקח מחדש? ארה"ב החלה רשמית במצור ימי על איראן

יממה לאחר שהודיע טראמפ על ביצוע מצור ימי על איראן ומיצרי הורמוז, ספינות פיקוד המרכז האמריקאי החלו רשמית בחסימה מוחלטת של התנועה הימית של איראן דרך המיצרים

השעה הגיעה, ולאחר שאמש הודיע הנשיא טראמפ, לאחר קריסת שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן בפקיסטן, על מצור ימי מלא על איראן במיצרי הורמוז, כעת, על פי הודעת פיקוד המרכז, המצור הימי הכולל נכנס לתוקף באופן רשמי.

במהלך שעות הלילה הודיעו בפיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) כי בהתאם להצהרת הנשיא טראמפ, המצור הימי על איראן ייכנס לתוקף בשעה 17:00 צהריים (שעון ישראל). טראמפ לא נסוג מהתוכנית, ואפילו הדהד אותה ושיתף הערכות עיתונאיות מפרגנות בקשר למהלך בשעות האחרונות.

על פי הודעת פיקוד המרכז, "המצור ייאכף באופן מלא ולא בררני, כנגד כל ספינה מכל מדינה אשר תיכנס או תצא ממים איראניים, כולל כלל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ העומאני. כוחות CENTCOM לא יפעלו כנגד, ויאפשרו את חופש השיט של כל כלי העובר במיצרים ליעדים לא איראניים".

כעת, ניתן רק להמתין ולראות כיצד יתפתח המצור, וכיצד הדבר ישפיע על המשך הלחימה והאם יצית מחדש התלקחות מלאה שתביא לסיום מהיר להפסקת האש, אמש איימו גורמים בכירים באיראן כי חסימה שכזו תיתפס כ"אקט מלחמתי רשמי" ותביא לסיום של הפסקת האש, ותגרור 'תגובות משמעותיות' ושימוש ב'כלים חדשים' על ידי האיראנים, כך לפחות על פי איומיהם.