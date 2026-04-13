כך שקמה ברסלר הגיבה לתוצאות הבחירות בהונגריה

פרופסור שקמה ברסלר התייחבה לתוצאות הבחירות בהונגריה, בסופן הודח ידיד ישראל ויקטור אורבן, ועוררה זעם ברשת

כ"ו ניסן התשפ"ו
כך שקמה ברסלר הגיבה לתוצאות הבחירות בהונגריה
שקמה ברסלר צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, התייחסה כמו שאר אנשי המחאה לתוצאות הבחירות בהונגריה, והשליכה את התוצאות על מה שהיא הייתה רוצה שיקרה בישראל.

בפוסט קצר שפרסמה כתבה ברסלר: "פולין, הונגריה, ובקרוב אצלנו. זה בידיים שלנו".


הפוסט של ברסלר לא עבר חלק בקרב חלק גדול מהגולשים שהאשימו אותה בצביעות: "מסתבר שכשיש רוב אפשר להחליף שלטון בלי להשבית את המשק ולאיים בפירוק הצבא", כתב אחד הגולשים.

גולש אחר כתב: "פרופ', לא אמרתם שאם נהיה כמו הונגריה בחירות כבר לא יוכלו לעזור?".

מגיב אחר הוסיף: "אז אנחנו דמוקרטיה ולא דיקטטורה? אפשר לרדת כבר מהטינופת על המדינה?".

