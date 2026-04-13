הבכיר מזהיר: "אלו חדשות רעות מאוד לישראל"

בכיר המוסד לשעבר, התייחס להתפתחויות האחרונות במשא ומתן מול איראן, ותיאר מציאות קשה: "מבחינת ישראל אלה חדשות רעות מאוד"

בכיר המוסד לשעבר דוד מידן העריך הבוקר (שני) כי יושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך הזהיר מפני אפשרות שנושא הוצאת האורניום המועשר משטח הרפובליקה האיסלאמית יישאר מחוץ להסכם.

בראיון בכאן רשת ב' הוא אמר: "החשש שלי שפשוט שנגיע למצב שזה עמוק באדמה וקשה להוציא. זה מגיע למצב שבעצם כל נושא האורניום מתחיל להתפוגג לנו מול העיניים ומבחינת ישראל אלה חדשות רעות מאוד".

מידן הבהיר שלדעתו, האיראנים יתפשרו בסוגיית מצר הורמוז. "עבור האמריקנים – זה הנושא הכי חשוב להם עכשיו, לדעתי אפילו יותר מהגרעין. החשש שלי שנושא האורניום המועשר הולך להיות משהו בנוסח 'פירוק חיזבאללה מנשקו' או 'פירוק חמאס מנשקו'".

בנוסף, הוא תיאר תמונת מצב מדאיגה על מצבו של המשטר האיראני: "הם אומרים שלמרות שכל מה שהם עברו – הם עומדים על הרגליים והמשטר נשאר וזה הדבר הכי משמעותי מבחינתם".

מידן מדגיש שהישג ישראלי יהיה רק הוצאת האורניום המועשר כולו. "ישראל צמצמה משמעותית את הסכנה, אבם אם האורניום נשאר שם – המשמעויות ברורות".