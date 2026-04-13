האיראנים מתריסים: שיקמנו את מה שישראל הפציצה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח כי "הגשר הגדול ביותר באיראן מתמוטט. לעולם לא ייעשה בו שימוש", וכעת האיראנים מפרסמים כי בתוך 40 שעות החזירו אותו לפעילות

מבצע 'שאגת הארי' - הפסקת האש. שעתיים לפני הטלת המצור הימי על איראן מצד ארה"ב, בצד האיראני משוויצים כי בזמן שיא הצליחו לשקם את כל 6 נקודות הרכבת שנפגעו בתקיפות הישראליות והאמריקניות בשבוע האחרון למבצע.

כלים הנדסיים הרכיבו מסגרות בטון במקומם של הגשרים שהותקפו על ידי מטוסי חיל האוויר.

לפי הדיווח בסוכנות תסנים (ערוץ התקשורת של השלטון) "בהפצצת האויב נהרסו גשר הרכבת שבעת הקשתות בקום, גשר הרכבת יחיא-אבד בקאשאן, גשר הקשת בזנגאן, גשר הרכבת הישטארוד, קווי הרכבת טהראן-משהאד באזור מחוז קלע-נו במחוז ריי וגשר הרכבת צ'ארבאג".

שיקום גשרי הרכבת באיראן צילום: ללא

שיקום גשרי הרכבת באיראן צילום: ללא

לפי הדיווח "עם יכולת המהנדסים האיראנים, בתוך פחות מ-40 שעות כל הגשרים שוקמו ותנועת הרכבות בכל המסלולים חודש".

עם זאת יש לקחת את הדיווחים באיראן בערבון מוגבל משום שמדובר כאמור בערוץ התעמולה של השלטון שלא תמיד מדווח אמת.

נזכיר כי אחרי הפצצת גשר טהרן-כרג' כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ : "הגשר הגדול ביותר באיראן מתמוטט. לעולם לא ייעשה בו שימוש - ועוד הרבה יגיע בהמשך! הגיע הזמן שאיראן תעשה עסקה לפני שיהיה מאוחר מדי, ולא יישאר דבר ממה שעדיין יכול להפוך למדינה גדולה".