כתב אישום חמור לאדם שהפיץ סרטונים אינטימיים של האקסית שלו

נקמה דיגיטלית אכזרית: 20 חודשי מאסר נגזרו על טל רוזנבליט, שביים פריצה לבית האקסית כדי לגנוב את הטלפון שלה ולהפיץ סרטונים אינטימיים. רוזנבליט לא עצר שם, התחזה למתלוננת והציע בשמה שירותי מין ברשת - מה שהוביל להגעת גברים זרים לביתה

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (שני) עונש מאסר ממושך על טל רוזנבליט, שביים פריצה לדירה וגנב את הטלפון של בת זוגו לשעבר כדי להפיץ חומרים אינטימיים שלה. רוזנבליט התחזה למתלוננת והציע בשמה שירותי מין כדי להשפילה ולפגוע בביטחונה האישי.

בית משפט השלום בירושלים גזר לאחרונה עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי על טל רוזנבליט, אשר פעל מתוך רצון לנקום בבת זוגו לשעבר לאחר פרידתם. על פי גזר הדין, רוזנבליט ביצע תכנית עבריינית מתוכננת שכללה ביומה של פריצה לדירתם המשותפת וגניבת מכשיר הטלפון הנייד של המתלוננת. הוא השתמש בגישה למידע האישי שלה כדי להפיץ תמונות וסרטונים אינטימיים ביותר, לרבות תיעוד של קיום יחסי מין, במטרה להשפיל ולבייש אותה באופן רחב היקף.

מסע הנקמה לא נעצר בהפצת הסרטונים. רוזנבליט התחזה למתלוננת ברשתות החברתיות, פרסם את פרטיה האישיים והציע בשמה שירותי מין לגברים זרים. כתוצאה מפעולותיו, נקבעו עבור המתלוננת מפגשים מיניים ללא ידיעתה, דבר שהוביל להגעת אנשים זרים לביתה ולפגיעה עמוקה בתחושת הביטחון שלה. הפרקליטות הדגישה כי הנאשם ניצל את הקרבה והאמון ששררו ביניהם כדי להרחיב את הפגיעה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, מה שהוביל לביוש והשפלה מתמשכים.

רוזנבליט הורשע, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, בעבירות של מסירת ידיעה כוזבת, ריבוי עבירות התחזות, גניבה, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית והטרדה באמצעות מתקן בזק. עו״ד רותם ברא״ס מפרקליטות מחוז ירושלים ציינה כי מדובר בדפוס עברייני שיטתי ומתוכנן שניצל את החומרים האישיים ביותר של המתלוננת במטרה להחריב את חייה האישיים והציבוריים.

בית המשפט קבע כי מדובר במעשים חמורים שבוצעו מתוך כוונה תחילה לפגוע, וכי אין מקום להקל בעונשו למרות ההליך הטיפולי שעבר. השופטים הדגישו כי שיקולי הרתעה וחומרת המעשים מצדיקים הטלת עונש מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום, נגזרו על רוזנבליט 20 חודשי מאסר בפועל לצד פיצוי כספי לנפגעת העבירה, במהלך שנועד לשקף את החומרה הרבה שבה רואה המערכת המשפטית את עבירות הנקמה הדיגיטלית.