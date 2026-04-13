אבישי גרינצייג מתפוצץ: "זו טענה מטופשת!"

הכתב הצבאי אבישי גרינצייג, התייחס לטענות נגד המינוי שאושר אמש (ראשון) של האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד ראש המוסד.

ראשית נזכיר כי נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד וכתב דעת מיעוט. עם קבלת אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה נתניהו על כתב המינוי של גופמן, שייכנס לתפקידו ב-2 ביוני לתקופה בת חמש שנים.

אורי אלמקייס, שהופעל כשהיה נער על ידי פקודיו של אלוף רונן גופמן - והוחזק במעצר במשך יותר משנה וחצי, תקף בתקופה האחרונה את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות לתפקיד ראש המוסד, ואמר כי זו "סכנה ממשית לביטחון מדינת ישראל". לדבריו, ‏"אם הוא הפקיר אותי, מי ימנע ממנו להפקיר אנשי מוסד במידה ויסתבכו חלילה במבצעים שונים? הוא השתמש בי והרס את חיי".



אמש, טענו ברשת כי הוועדה לא שמעה את אלמקייס וכי המינוי שלו לא מוסרי בכלל.

כתב המשפט אבישי גרינצייג התייחס לכך ואמר: "‏"אבל הוועדה סירבה לשמוע את אלמקייס" - היא טענה מטופשת מכמה סיבות. הסיבה הראשונה והחשובה ביותר היא שגם לשיטת אלמקייס עצמו מעולם לא היה לו קשר ישיר עם גופמן ואפילו לא ידע, לטענתו, שמי שעומד מאחורי ההפעלה שלו הוא גופמן.

‏מעבר לכך - הוא שלח לוועדה מכתבים עם טענותיו. אין לו מה להוסיף. וזה עוד לפני שמתייחסים לעובדה שאלמקייס מסר את גרסאותיו בחקירה, בתכנית המקור ובפודקאסט בהרחבה רבה.

אולי היה יותר נכון תדמיתית לאפשר לו להופיע בפני הוועדה, אבל זה באמת סתם כדי לעשות רושם. כי לעדות שלו אין שום רלוונטיות כי הוא בעצמו מודה שלא היה בקשר עם גופמן ושלא ידע על המעורבות הנטענת של גופמן עד הפרסום ב"הארץ"".



