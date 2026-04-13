אישום חמור: עו"ד עידן דביר ביצע עבירות מין ב-10 חיילות

כתב אישום חמור נגד עו"ד צבאי עידן דביר, בן 42 מנתניה, אשר ניצל את מעמדו כסנגור וביצע עבירות מין רבות כלפי 10 חיילות או המועמדות לגיוס, בהן סוכנת משטרתית

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עו"ד צבאי עידן דביר, בן 42 מנתניה, אשר ניצל את מעמדו כסנגור וביצע עבירות מין רבות כלפי 10 חיילות או המועמדות לגיוס, בהן סוכנת משטרתית.



כתב האישום שהגישה עו"ד ליטל שירי מפרקליטות מחוז מרכז מייחס לעו"ד עידן דביר 10 אישומים בגין ביצוע עבירות של אינוס, נסיון אינוס, מעשה מגונה בכוח, ריבוי עבירות של מעשים מגונים ונסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות בנסיבות מחמירות, הטרדה מינית, מסירת ידיעה כוזבת, השמדת ראיה ועוד.

מכתב האישום עולה, כי עו"ד דביר אשר עסק בעיקר בייצוג חיילים וחיילות בהליכים פליליים בבתי הדין הצבאיים, ביצע את המעשים בהזדמנויות רבות בשנים האחרונות, עד למעצרו, תוך ניצול פערי הכוחות ומצוקתן הקשה של המתלוננות. הוא נהג לפרסם את שירותיו כסנגור בסרטונים ב- Tik Tok, ובעקבות הפרסום, פנו אליו חיילות בשירות סדיר או מועמדות לגיוס, בהן חיילות בודדות, שהיו ברובן במעמד של עריקות או נעדרות מן השירות, אשר עמדו בפני הליך פלילי.

תוך כדי השיח, נהג עו"ד דביר באופן שיטתי, לפנות אליהן באופן מיני ולשאול שאלות אישיות אינטימיות על מצב הזוגיות שלהן, נסיון מיני קודם, העדפות מיניות וכד' ובמקביל, בירר מה מצבן הכלכלי ומה יכולתן לעמוד בתשלומי שכר הטרחה בסך אלפי שקלים עבור שירותיו המשפטיים.

"אם אשחרר אותך, יגיע לי פיצוי?"

מרבית המתלוננות חשפו במסגרת השיח בינהם את מצוקתן הנפשית שנבעה מגילן הצעיר, מצבן הסוציו-אקונומי וההליך בפניו עמדו במסגרת שירותן הצבאי, שהתווסף לקשיים שלהן. באופן שיטתי, ובעודו ער למצוקתן הנפשית והכלכלית של המתלוננות, אמר להן עו"ד דביר כי ניתן "להסתדר" בסוגיית הייצוג והציע להסדיר את ייצוגו "בדרך אחרת", באמצעות מתן "טובות הנאה". בתמורה לקיום יחסי מין או ביצוע אקטים מיניים עמו, הציע להן קיזוז בשכר טרחה בסכומים שנעו

בין 10,000-2,000 ₪. לעיתים, נקב בסכומים קונקרטיים בתמורה לביצוע האקטים המיניים, ואף שלח "מחירון", המפרט את ערכו של כל אקט מיני בו ייקחו חלק.



כך למשל, שאל את אחת המתלוננות, איך היא רוצה שייצג אותה אם היא לא מוכנה לקיים עמו יחסי מין, וכן שאל צעירה אחרת: "אם אשחרר אותך היום, יגיע לי פיצוי?"

באחד המקרים, ובאצטלה של פגישה מקצועית, הסיע עו"ד דביר את אחת המתלוננות לביתו ולאחר העלאת ההצעות בפניה, כפה עליה אקטים מיניים בכוח, תוך התעלמות מהתנגדויותיה המפורשות. בחלק מהמקרים, בזמן שהיה אמון על ייצוגן של מתלוננות בהליך המעצר, ביצע בהן אקטים מיניים ללא הסכמתן, בין היתר, במהלך פגישות היוועצות בחדרים ייעודיים בבית המעצר.

הסנגור הסתיר את מעשיו בדרך ערמומית



בכתב האישום ציינה הפרקליטות כי הוא עשה כן, על אף שהיה מודע להעדר הסכמתן החופשית של מתלוננות לקיום האקטים המיניים עימו, תוך ניצול מצוקתן שאף הוחמרה בעקבות הכליאה ותוך ניצול תלותן בו ובדידותן בשל המעצר.

באחד המקרים, ולצורך העצמת המצוקה של אחת המתלוננות ולשם יצירת התלות בו, עוד טרם מעצרה, דיווח, תוך הסוואת זהותו, למשטרה הצבאית דיווחים כוזבים על אודות עבירות פליליות שכביכול ביצעה ואלה הובילו לפתיחה בחקירה פלילית נגדה ולמעצרה. בהמשך, ולאחר שנעצרה, תוך הפרת חובת הנאמנות כלפיה, ייצג אותה וביצע בה אקטים מיניים, ללא הסכמתה.



בהמשך, התריע בפניה כי חבל שיתבע את הוריה בגין אי תשלום שכר טרחה, ובכך גרם לה להבטיח לו, בעודה עצורה, כי תשלם לו בכל דרך, אף דרך הצעותיו המיניות.

עוד נטען בכתב האישום, כי על מנת להסוות את מעשיו, נהג עו"ד דביר למחוק את ההודעות הכתובות ששלח למתלוננות באמצעות האפליקציות בהן תקשר עימן, או לערוך הודעות אלו סמוך לאחר שליחתן, כך שיישמרו כהודעות "תמימות". לחילופין, ביקש לשוחח עימו באמצעות "טלגרם", שם שטח את ההצעות במסגרת צ'ט, שהוגדר על ידו כך שההודעות בו ימחקו אוטומטית תוך שניות ספורות לאחר קריאתן.

לאחר שחלק מהנפגעות אזרו אומץ רב והגישו תלונה במשטרה, הפעילה ימ"ר מרכז, באישור הפרקליטות, סוכנת משטרתית, שגם עמה ניהל עו"ד דביר שיח אינטימי ארוך והציע לה הצעות מיניות תוך ניצול מצוקה.

פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

תשומת לבכם לאיסור פרסום של כל פרט שעלול להוביל לזיהוי המתלוננות. כמו כן, בית המשפט אסר לפרסום את כתב האישום ובקשת המעצר במלואם, למעט האמור בפרפראזה לעיל.