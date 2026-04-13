שורד השואה ישעיהו פויר באירוע "זיכרון בסלון" של הכנסת

בגלל המצב הביטחוני, הכנסת קיימה את אירוע "זיכרון בסלון" באשקלון שורד השואה ישעיהו פויר: ״מה שעזר לי לשמור על התקווה - היה הרצון להיות אדם חופשי"; יו״ר הכנסת אוחנה: "הדור של ישעיהו בנה את המדינה ומעריך את קיומה משום שהם חיו בעולם שלא הייתה בו מדינת ישראל". צפו

יום הזיכרון תשפ"ו בסרוגים. בשל המצב הביטחוני לאור מבצע 'שאגת הארי', הכנסת קיימה השנה את אירוע "זיכרון בסלון" במתנ"ס בית ווסק בעיר אשקלון.

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה אירח את שורד השואה ישעיהו פויר ואת ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם. באירוע נכחו גם מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי ונציגים מארגוני הנוער השונים באשקלון.

ישעיהו פויר, בן 93, נולד בפולין והיה בן שבע כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה. במהלך האירוע הוא סיפר שכאשר המלחמה פרצה, ״הגרמנים החרימו את החווה של משפחתי וגרשו אותנו לגטו היהודי".

"אמא שלי החליטה שאת ילדיה היא לא שולחת לגטו, את אחותי היא העבירה למשפחה שתשמור עליה ואותי היא שלחה למשפחה אחרת. עד היום אני לא יודע מה עלה בגורלה של אחותי. נאלצתי להסתיר את זהותי ואת שפתי כדי שלא יזהו שאני יהודי".

"למדתי בישיבת 'חברון' ומשם התגייסתי לחטיבת גולני"

ישעיהו הסתתר ביערות במשך שנתיים וחצי. למרות גילו הצעיר, הצטרף לקבוצת פרטיזנים ונלחם בנאצים. בשנת 1947 עלה ישעיהו לבדו לישראל: "כשהגעתי לארץ היה חשוב לי ללמוד יהדות. למדתי בישיבת 'חברון' ומשם התגייסתי לחטיבת גולני. גזלו ממני את הילדות שלי. מה שעזר לי לשמור על התקווה שלי לאורך כל המלחמה היה הרצון להיות אדם חופשי.

אני רוצה להגיד לדור הצעיר במדינת ישראל, האויבים שלנו לעולם לא מפסיקים לרצות להרוג אותנו ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו".

ישעיהו הכיר את רעייתו דינה ז"ל על חוף ימה של אשקלון. לבני הזוג פויר נולדו שני ילדים, שבעה נכדים ו-13 נינים.

אמיר אוחנה, ישעיהו פויר ותומר גלאם צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

אוחנה: עדיין עלינו להילחם עבור מדינת ישראל

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר באירוע: "היום יש ליהודים מה שלא היה אז בתקופת השואה - מדינה שהיא בית עבורנו וצבא שנלחם למען ביטחוננו. העם היהודי לא הפסיק להיות נרדף גם לאחר הקמתה של מדינת ישראל. הדור הזה של ישעיהו שבנה את המדינה ונלחם עבורה יודע להעריך מה זה מדינת ישראל, משום שהם חיו בעולם שלא הייתה בו מדינת ישראל - זה היה עולם רע מאוד.

לכן, אל ייקל הדבר בעיניכם ובואו לא ניקח את קיומה של המדינה כמובן מאליו. עדיין יש מי שמבקשים להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים כפי שנאמר לפני 3,000 שנה במגילת אסתר, ועדיין עלינו להילחם עבור מדינת ישראל ועם ישראל, וכך נעשה".

תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון, אמר: "אני רואה לנגד עיניי את בני הנוער של העיר שהגיעו לשמוע את סיפורו של ישעיהו ורואה בהם את העתיד של מדינת ישראל״.