"אתם משחקים באש!" הרב קוסטינר נגד השימוש בסמארטפונים

ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר בביקורת חריפה על השימוש בטלפונים החכמים "זרקו את הצעצועים". ולמה תלמידים הולכים לצבא ולא חוזרים לישיבה?

"זרקו את הצעצועים אתם משחקים באש!" כך אמר ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר במהלך דבריו בכנס שהתקיים אמש (ראשון) בישיבת נתיבות נריה.

"רוצחים את הזמן יום ולילה"

הרב קוסטינר לא חסך ביקורת, ועסק בנושא שמטריד אותו במיוחד: הטלפונים החכמים "אתם משחקים באש" אמר בחריפות וקרא לתלמידים, להורים ולרבנים כאחד "זרקו את הצעצועים"

לדבריו שעות שלמות נבלעות בטלפון, ובסוף אותם תלמידים לא מסוגלים להתרכז בלימוד, לא מסיימים מסכת ולא יודעים מה למדו.

"רוצחים את הזמן יום ולילה ואחר כך מתפלאים למה התורה לא נשארת" הוא הוסיף שהבעיה אינה רק של הצעירים "אני אומר את זה גם למבוגרים, גם לבן שבעים ושמונים"

למה כולם הולכים לצבא ולא חוזרים לישיבה?

אך הביקורת לא נעצרה שם. לדבריו, הבעיה המרכזית בעולם הישיבות היא היעדר אחריות, תלמידים שמתחילים מסכתות ולא מסיימים, לומדים שעות מבלי שנשאר בידם דבר ממשי, והרבנים אינם מעודדים ומדריכים את התלמידים לסיים.

"כשאתה לומד פסיכומטרי אתה גומר את החומר. כשאתה לומד מקצוע גומרים את החומר. רק בישיבה מתחילים מסכת, עוצרים באמצע, ואף פעם לא מסיימים"

עוד הוא הוסיף "אתה לומד שני דפי גמרא, ובסוף אתה מתפלא למה כולם הולכים לצבא ולא חוזרים לישיבה".

הכנס, שבו נאמרו הדברים התקיים בהשתתפות ראשי ישיבות נוספים ובהם הרב יעקב שפירא, הרב דוד פנדל , והרב חיים גנץ , נועד להביא מסר אחד ברור: דווקא עכשיו, בעיצומה של המלחמה, האחריות על התורה היא חלק בלתי נפרד מהמערכה.