מרדף אחרי כטב"מים בצפון: אזעקות נשמעו בחיפה ובקריות

אזעקות בלתי פוסקות נשמעו ביישובי הגליל ומפרץ חיפה, בעקבות מרדף מתמשך אחרי שני כלי טייס בלתי מאוישים שחדרו לישראל מלבנון. בצה"ל אמרו כי אחד הכטב"מים יורט, והשני עדיין במרדף.

האירוע התחיל בשעה 12:10, כשהאזעקות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו קודם ביישובי קו העימות, ולאחר מכן בגליל העליון. בהמשך האזעקות התרחבו גם לעכו, חיפה והקריות אחרי שכטב"מ שני זוהה במקביל. על פי ההערכות, הכטב"מ הנוסף נע דרומה לאורך קו החוף.

רק לאחר כ-40 דקות פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. כאמור, אחד הכטב"מים יורט, והקשר אבד עם הכטב"מ השני. עם זאת, לא דווח על נפילות.



במקביל נשמעו אזעקות צבע אדום בחלק מיישובי הצפון בעקבות ירי רקטות מלבנון. בצה"ל אמרו כי חלק מהשיגורים יורטו, ואחרים נפלו בשטחים פתוחים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.