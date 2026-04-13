אבדיה נגד לברון ג'יימס? כל מה שצריך לדעת לקראת פליאוף ה-NBA

20 קבוצות מתחרות על תואר אלופת ה-NBA, מי הקבוצות? איך הפליאוף עובד? האם אבדיה ייפגש עם לברון ג'יימס, כל מה שצריך לדעת לקראת הפליאוף של הליגה הטובה בעולם

העונה הסדירה נסגרה הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA וסגרה לנו את תמונת 20 העולות לפלייאוף ופלייאין ה-NBA. אז האם אבדיה יעשה היסטוריה? האם הוא יפגוש את לברון ג'יימס או בכלל את האלופה? כל מה שצריך לדעת לקראת הפלייאוף.

מי תזכה ב-NBA?

בפלייאוף משתתפות 20 קבוצות, עשר מכל מחוז (מערב/ מזרח), שבע הראשונות בכל מחוז עלו אוטומטית. בעוד מקומות 7-10 ביניהן פורטלנד של אבדיה יתחרו על המקום הנוסף דרך הפלייאין. בפלייאין כל שלב הוא משחק בודד, בעוד בפלייאוף מדובר בסדרות של הטוב משבע.

הקבוצות הבולטות הן האלופה אוקלהומה סיטי תא'נדר שסיימה גם העונה במקום הראשון במערב ועם המאזן הטוב בליגה.

בוסטון סלטיקס הקבוצה המעוטרת בתולדות ה-NBA שהתחילה את העונה בצורה חלשה, שיפרה עמדות וסיימה במקום השני במזרח. עם חזרתו של הכוכב ג'ייסון טייטום שנפצע בפלייאוף בשנה שעברה, היא אחת המועמדות לאליפות.

לברון ג'ייימס בעונתו בן ה-41 מתחיל את הפלייאוף ה-20 שלו לצד לוקה דונציץ' בלוס אנג'לס לייקרס. הצהובים סיימו במקום הרביעי במערב, אך בהחלט מכוונים גבוה. מעליהם בטבלה סיימה דנוור נאגטס של ניקולה יוקיץ'.





ומהכוכבים הגדולים לכוכב שלנו שירצה לעשות היסטוריה ולהפוך לישראלי הראשון ב-NBA. דני אבדיה שסיים עונה היסטורית מבחינה אישית, יפגוש בפלייאין את פיניקיס סאנס, אם ינצח יפגוש את האלופה סן אנטוניו בפלייאוף.

אם יפסידו, פורטלנד יתחרו עם המנצחת במשחק הפלייאין השני על מפגש עם האלופה בפלייאוף. במידה וינצחו את האלופה, יוכלו אבדיה והחברים לפגוש את לברון ג'יימס בשלב הבא.

רשימת המשחקים המלאה בפליאוף ה-NBA:

הסיבוב הראשון במזרח:

דטרויט (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין

בוסטון (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין

ניו יורק (3) - אטלנטה (6)

קליבלנד (4) - טורונטו (5)

הפלייאין במזרח:

פילדלפיה (7) - אורלנדו (8)

שארלוט (9) - מיאמי (10)

הסיבוב הראשון במערב:

אוקלהומה (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין

סן אנטוניו (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין

דנבר (3) - מינסוטה (6)

לוס אנג'לס לייקרס (4) - יוסטון (5)

הפלייאין במערב:

פיניקס (7) - פורטלנד (8)

לוס אנג'לס קליפרס (9) - גולדן סטייט

הגמר יתחיל ב-3 ביוני ויגמר בין ה-10 ביוני (במקרה של ארבעה משחקים) ל-19 ביוני (במקרה של שבעה משחקים).