"נסראללה לא קיים, וגם המקום בו נשא את נאום קורי העכביש"

מפקד אוגדה 98, גיא לוי, הציג את מגרש הכדורגל ההרוס שפעם היה המקום בו נסראללה נשא את "נאום קורי העכביש": "היום, האיש הזה לא קיים, גם המגרש לא, והמילים שלו לא שוות כלום"

מפקד אוגדה 98, תא"ל גיא לוי, פרסם היום (שני) איגרת ללוחמיו הפועלים כעת בבינת ג'בל. במכתב הציג תמונה של מגרש הכדורגל שבו מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה נשא בשנת 2000 את "נאום קורי העכביש" - ושעכשיו הושמד על ידי הכוחוצ.

"מפקדים ולוחמים - אחיי לנשק. בינת ג'בל 2000: היה כאן מישהו שנאם והתרברב על קורים ועכבישים" כתב לוי. "היום, האיש הזה לא קיים, גם המגרש לא, והמילים שלו לא שוות כלום".

מגרש הכדורגל ההרוס בבינת ג'בל צילום: דובר צה

"בינת-ג'בל 2026: כוחותנו שולטים במרחב, משמידים תשתיות טרור ועשרות מחבלים" המשיך המפקד. "מאחורינו תושבי הצפון עליהם אנו מגנים, לפנינו הימים הלאומיים שמזכירים לנו למה ועל מה אנחנו נלחמים, איתנו - הכוחות הטובים ביותר, בעלי אומץ, יכולות, נחישות ורוח איתנה".

המפקד סיכם את דבריו ללוחמים כשאמר כי הוא "סומך עליכם וגאה בכם. המשיכו קדימה בכל הכוח!".