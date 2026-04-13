יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על רותם כהן

רותם כהן חוגג יום הולדת: מהדרך מאחורי הקלעים ועד הבמות הגדולות - 10 דברים שלא ידעתם על הזמר שהביא את הסאונד הלטיני לישראל

רותם כהן חוגג יום הולדת, וזו הזדמנות להיזכר איך מי שהתחיל ככותב מאחורי הקלעים הפך לאחד הקולות הכי מזוהים במוזיקה הישראלית - עם סגנון שאי אפשר לפספס.

1. התחיל דווקא מאחורי הקלעים

לפני שפרץ כזמר, רותם כהן בנה לעצמו שם ככותב ומלחין - כשחתום על שירים לאמנים כמו אייל גולן, שלומי שבת, שרית חדד ועומר אדם.

2. גדל על מוזיקה לטינית מהבית

כבר בילדותו נחשף לאמנים כמו חוליו איגלסיאס ואנריקו מסיאס - והשפעתם מורגשת עד היום בשירים שלו.

3. שירת בלהקה צבאית

בצה"ל היה חלק מלהקת פיקוד העורף - שם התחיל להתגבש כאמן במה.

4. כמעט הפך לשחקן

הוא למד בבית הספר למשחק ניסן נתיב, אבל עזב אחרי שנה כדי להתמקד במוזיקה.

5. פריצה עם סינגל אחד

הפריצה שלו כזמר הגיעה עם השיר "אל העולם שלך" - שהפך ללהיט גדול והשמיע אותו בכל מקום.

6. זכה בפרס אקו"ם - עוד לפני הפריצה כזמר

השיר "כשאחר" שהלחין לאייל גולן זכה בפרס שיר השנה כבר ב-2012.

7. שיתף פעולה בינלאומי מפתיע

ב-2017 הקליט גרסה עברית-ספרדית לשיר עם אנריקה איגלסיאס - חיבור נדיר לאמן ישראלי.

8. גם על רחבת הריקודים

בשנת 2022 השתתף בעונה השמינית של "רוקדים עם כוכבים" והגיע לשלבים מתקדמים בתחרות.

9. שילוב ייחודי של סגנונות

המוזיקה שלו משלבת פופ ישראלי עם מקצבים לטיניים - סגנון שהפך לחותמת האישית שלו.

10. שינוי בשנים האחרונות

בשנים האחרונות סיפר כי הוא מתקרב לדת ולמסורת, לצד הקמת משפחה עם שלושה ילדים.