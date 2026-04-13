התראה חמורה לקראת הימים הקרובים: "סכנת חיים"

מזג האוויר הופך ללוהט: גל חום משמעותי צפוי לפקוד את ישראל החל ממחר (שלישי), ולהתגבר בהדרגה עד לשיאו בימים רביעי עד שישי. במהלך ימים אלו ישרור מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. במגן דוד אדום נערכים לתנאי מזג האוויר הקיצוניים וקוראים לציבור לנקוט משנה זהירות כדי למנוע מקרי התייבשות ומכות חום.

הנחיות מד"א להתמודדות עם גל החום:

שתייה מרובה: יש להקפיד על שתיית מים בכמות של לפחות 3 ליטרים ביום.

הימנעות משמש ישירה: מומלץ להימנע מיציאה לשמש או מעבודה בחוץ בשעות החום הכבדות. מי שחייב לעבוד בחוץ, עליו להקפיד על ביגוד מאוורר, הפסקות תכופות בצל ושתייה מרובה.

פעילות גופנית: מומלץ לדחות את הפעילות הספורטיבית לשעות הערב המאוחרות, אז עומס החום יורד.

זהירות בים: יש להימנע מהגעה לחוף הים בשעות השיא של החום, ולהקפיד על רחצה בחוף מוכרז עם מציל בלבד.

בטיחות ברכב: בכל יציאה מהרכב, יש להביט לעבר המושב האחורי ולוודא שלא נשכחו ילדים.

בעלי חיים: במידת האפשר, יש להשאיר את חיות המחמד בתוך הבית ולוודא שיש להן מים זמינים וקרירים.

במד"א מדגישים כי במקרים של בלבול, סחרחורת או שינוי במצב ההכרה, יש לחשוד במכת חום. במקרה כזה, יש להעביר את הנפגע למקום מוצל, לקרר אותו ולחייג מיד למוקד החירום 101 של מד"א.

ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א, התייחס להיערכות: "הטמפרטורות הגבוהות מחייבות עירנות ציבורית. אני ממליץ להרבות בשתייה ולא לשהות זמן ממושך תחת שמש ישירה. חשוב במיוחד לשים לב לתינוקות ופעוטות – אין להשאירם לעולם ברכב סגור, אפילו לא לדקה. שמירה על קשר יומיומי עם בני משפחה מבוגרים יכולה להציל חיים".