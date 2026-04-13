אחרי לילה במעצר: ההחלטה הכואבת של בריטני ספירס

חודש בלבד לאחר שנעצרה בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים ונשלחה לכלא מחוז ונטורה, נציגיה של כוכבת הפופ מאשרים כי היא התאשפזה מרצון במכון גמילה

כוכבת הפופ הבינלאומית, בריטני ספירס, נכנסה למכון גמילה לצורך קבלת טיפול מקצועי – כך אישר היום (שני) נציג מטעמה. ההחלטה הדרמטית של הזמרת מגיעה כחודש לאחר תקרית חמורה שהובילה למעצרה, ומסמנת ניסיון נוסף של ספירס להשתלט על חייה ועל מצבה הבריאותי באופן וולונטרי.

הרקע לאשפוז הנוכחי נעוץ באירועי ה-4 במרץ, אז נעצרה ספירס בחשד לנהיגה תחת השפעה משולבת של אלכוהול וסמים. על פי דיווחי המשטרה במחוז ונטורה, ספירס הראתה סימני פגיעה בכשירות והסכימה לעבור סדרת מבחנים בשטח, שבסופם הוחלט לעצור אותה. הזמרת בילתה מספר שעות בכלא המרכזי לפני ששוחררה בערבות.

"גברת ספירס החליטה לפנות לעזרה מקצועית כדי להתמודד עם האתגרים האחרונים", מסר מקורב לזמרת. מעריציה של הכוכבת, שליוו אותה לאורך השנים במאבקה המשפטי לסיום השמרנות על חייה, הביעו דאגה רבה ברשתות החברתיות, אך גם תמיכה בצעד האמיץ שנקטה כדי לשקם את חייה הרחק מאור הזרקורים. לעת עתה, לא נמסר כמה זמן צפוי להימשך הטיפול.