כבוד למגזר: מנכ"ל סרוג לאתר המורשת הלאומי "גבעת התחמושת"

שר המורשת, עמיחי אליהו, הודיע על מינויו של רו"ח נעם דרייפוס למנכ"ל "המרכז למורשת מלחמת ששת הימים - גבעת התחמושת". המינוי נועד להזניק את האתר הלאומי כמרכז חינוכי-אסטרטגי המקשר בין מורשת שחרור ירושלים לדור הלוחמים של ימינו, בתקופה בה רוח הגבורה נדרשת יותר מאי פעם.

עם אישור המינוי, ביקש השר אליהו להעלות על נס את פועלו של המנכ"ל היוצא, כתרי מעוז, שכיהן בתפקיד עשרות שנים. "כתרי הוא האדריכל של שימור הזיכרון בגבעה," מסר השר. "במסירות שאין לה תחליף, הוא הפך תל חורבות לאתר לאומי חי. אנו מעבירים את המקל של 'שומר החומות' מידיו האמונות של דור המייסדים לידיו של דור המנהיגות הבא".

מחזית הלחימה בלוד לניהול אתר המורשת

נעם דרייפוס מביא עמו לתפקיד ניסיון ניהולי וציבורי מוכח. בעשור האחרון כיהן כמנכ"ל ארגון "לודאים", שם ניהל מערכות חינוך, קהילה ורווחה בהיקפי ענק. שמו של דרייפוס עלה לכותרות בזכות עמידתו הנחושה והנהגת הקהילה בזמן פרעות תשפ"א בלוד; שם, בתוך אירועי האלימות הקשים, הפגין מנהיגות שקולה, דאג לחוסן התושבים ופעל לשיקום הריבונות בעיר.

ניסיון זה, לצד שירותו כלוחם ביחידת "דובדבן", מכשירים אותו להובלת האתר המסמל את העמידה היהודית האיתנה. הקרב ההירואי על גבעת התחמושת, שהפך לסמל של רעות ודבקות במשימה, מקבל משנה תוקף על רקע המלחמה האחרונה, כאשר גילויי הגבורה בחזיתות השונות הוכיחו כי רוח משחררי ירושלים חיה ופועמת בדור הנוכחי.

"גבעת התחמושת היא המצפן הערכי שלנו"

שר המורשת, עמיחי אליהו, הסביר את הבחירה: "הציבור הישראלי צמא היום לזהות ולגבורה. נעם דרייפוס הוא האיש הנכון לחבר את הצעירים של היום לסיפור של תשכ"ז. המטרה שלנו היא שכל חייל ונער שיבקרו בגבעה, יבינו שהם חלק משרשרת גבורה נצחית".

המנכ"ל הנכנס, נעם דרייפוס, הוסיף: "אני ניגש לתפקיד זה בחרדת קודש ובזכות גדולה. גבעת התחמושת היא לא 'מוזיאון של העבר', היא המצפן הערכי שלנו לעתיד. דווקא בימים אלו, המשימה שלנו היא להעמיק את השורשים ולחבר עוד ועוד קהלים לרוח הגדולה שעוברת מדור לוחמי ששת הימים לדור מלחמת התקומה".