מבטלים את ההתנתקות: הישוב שא-נור יעלה לקרקע ביום ראשון

לאחר השלמת פיתוח הקרוואנים והתשתיות, ביום ראשון - אחרי 20 שנות מאבק, הישוב שא-נור יוקם מחדש. 16 משפחות יעלו בשלב הראשון, בהן יוסי דגן ראש מועצת שומרון שגורש משא-נור, ובקיץ יעלו משפחות נוספות. דגן הודה לשרים כ"ץ וסמוטריץ' ואמר: "חוזרים הביתה לשא-נור שלנו, סוף הצדק לנצח!"

היסטוריה בשומרון. 20 שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ושני עשורים של מאבק, ביום ראשון הקרוב הישוב שא-נור יוקם מחדש.

16 משפחות יעלו בשלב הראשון בהם גם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מגורש משא-נור בעצמו, שהוביל את המאבק הציבורי והמדיני לאורך שני עשורים יחד עם ארגון חומש תחילה, המועצה האזורית שומרון, ישיבת חומש ומשפחות המגורשים ועשרות פעילים שפעלו לאורך השנים, עד לרגע זה של חזרה ליישובי צפון השומרון.

המועצה האזורית שומרון נערכת באופן מלא לחידוש היישוב והקמתו מחדש. כלל אגפי המועצה פועלים במקביל להבטחת קליטה מסודרת של המשפחות, כולל מערך הסעות למוסדות חינוך, פינוי אשפה, חיבור למים, פיתוח תשתיות והקמת מרכיבי ביטחון.

16 משפחות יעלו לקרקע

בשיתוף עם תנועת אמנה הוסדרו הקרוואנים שהועלו לשטח לפני כשבועיים, וכעת הם עוברים שיפוץ והכנה לקראת העלייה לקרקע. העלייה צפויה להתבצע ביום ראשון הקרוב, כאשר 16 משפחות צפויות לעלות ליישוב, משפחות מגורשים וגרעין שא-נור המתחדש.

עד עתה שהו משפחות מהגרעין במצודה בצורה חלקית, במשמרות מתחלפות, ובמסגרת זו גם חגגו יחד את ליל הסדר, זאת עד להשלמת התשתיות הנדרשות בישוב, חשמל מים ותשתיות נוספות וסגירת לוחות הזמנים בסלילת כביש הגישה. גם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שובץ למשמרת השבוע יחד עם משפחות נוספות.

במקביל, פועלת המועצה יחד עם כלל משרדי הממשלה להקמת היישוב מחדש מאפס, כולל שיקום המצודה ההיסטורית במקום, אשר שימשה בעבר כגלריית אמנים טרם הגירוש.

יוסי דגן: "זהו רגע של צדק היסטורי"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "חיכינו לרגע הזה, יום יום, 20 שנה וידענו שהיום הזה, בא יבוא. זהו רגע של צדק היסטורי".

דגן הודה לשרים סמוטריץ' וכ"ץ ואמר: "תודה עצומה לשר בצלאל סמוטריץ' ולשר ישראל כ"ץ שדוחפים את החזרה לישובי צפון השומרון והחזרה של הבסיסים הצבאיים. אחרי 20 שנה של מאבק, אנחנו חוזרים הביתה לשא-נור ולכל יישובי צפון השומרון. לא רק זיכרון יש כאן אלא בנייה מחדש, חיים חדשים והתיישבות פורחת. נמשיך לפעול בנחישות עד לחזרה מלאה לכל ישובי צפון השומרון ולבנייה רחבה בכל האזור"

יהושע לבנון מוועד גרעין המשפחות שא-נור אמר: "זה רגע מכונן, חיכינו מעל 20 שנה והנה זה בא, מאבק יומיומי בא לסיומו. ואנחנו נרגשים לחזור אל האדמה שחיכתה לנו, להפריח חזרה את הישוב שא-נור. ביום ראשון הקרוב עושים יחד היסטוריה ומקימים את הישוב שא-נור מחדש. אני מזמין את החלוצים הגיבורים בני ימינו להצטרף לישוב הזה שיהיה נפלא וייחודי ומלא חיים".