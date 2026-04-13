אחרי הבשורה המרגשת: מגי טביבי חוגגת

אחרי ההישג העצום בקריירה האישית שלה, מגישת החדשות של ערוץ 14, מגי טביבי, קיבלה הבוקר בשורה משמחת נוספת

טבלת הרייטינגרייטינג | כל הערוצים שידרו חדשות; ערוץ אחד הדהים את כולם של ערב האתמול (א') חושפת תמונה ברורה בראש הטבלה, אך מאבק עיקש על המקום השני. בעוד שחברת החדשות של ערוץ 12 ממשיכה להוביל ללא עוררין, מהדורת חדשות 14 בהנחיית מגי טביבי רשמה ניצחון מובהק על פני חדשות 13.

מהדורות החדשות: המאבק על המקום השני

בגזרת החדשות, מהדורת חדשות 12 התייצבה במקום הראשון עם 15.7% רייטינג. את המקום השני תפסה מהדורת חדשות 14 בהגשת מגי טביבי, שהשיגה 7.2% רייטינג. נזכיר כי אתמול טביבי נבחרה להנחות לבדה את טקס יום הזיכרון הממלכתי.

מהדורת חדשות 13 דורגה במקום השלישי עם 6.3% רייטינג, ואחריה מהדורת "כאן 11" עם 3.5% רייטינג. במקום האחרון בטבלת המהדורות דורגה i24NEWS שרשמה 1.8% רייטינג.

פריים טיים: קשת 12 ורשת 13 בדו-קרב

בתכניות הבידור והלייף-סטייל של שעות הערב, "המירוץ למיליון" של קשת 12 הובילה את הטבלה עם נתון של 17.5% רייטינג. צמודה אליה דורגה "האח הגדול" של רשת 13, שהניבה 14.8% רייטינג.

במקום השלישי בפריים טיים התייצבה תכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 עם 7.2% רייטינג. אחריה "זהו זה!" של כאן 11 עם 5.3% רייטינג, וסוגרת את הרשימה תכנית "הערביסטים" של i24NEWS עם 0.8% רייטינג.