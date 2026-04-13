הישוב בגוש עציון החליט: אין כניסה לערבים

הצבעה סוערת התקיימה באלעזר בגוש עציון, האם להכניס פועלים פלסטינים ליישוב, העיתונאי חנן עמיאור תושב היישוב תיאר את הדיון המורכב: "אין מחלוקת שכולם, כולל המצדדים בהכנסת הפועלים, לא רוצים את האויב הפלסטיני בתוכנו".

הצבעה דרמטית התקיימה אמש (ראשון) ביישוב אלעזר בגוש עציון. האם להכניס פועלים פלסטינים ליישוב. העיתונאי חנן עמיאור תיאר את ההצבעה מנקודות מבטו: "‏בישוב שלי, התקיימו הערב בחירות טעונות, לא פלא שאחוז ההצבעה היה גבוה".

כולם לא רוצים את האויב הפלסטיני בתוכנו

ההצבעה הייתה על הכנסת פועלי בניין פלסטינים לתוך אתרי בנייה מתוחמים ומאובטחים בתוך הישוב. שליש הצביעו בעד ההכנסה בעוד שני שליש הצביעו נגד.

היישוב אלעזר בגוש עציון

עמיאור תיאר את מורכבת ההחלטה: "אין מחלוקת שכולם, כולל המצדדים בהכנסת הפועלים, לא רוצים את האויב הפלסטיני בתוכנו, מתפרנס מאיתנו. אלא שפועלים פלסטינים מוזילים את הבנייה במאות אלפי שקלים לכל בית. דילמה, במיוחד עבור מי שחבריו בונים או מתעתדים לבנות".

הוא סיפר כי הוא עצמו נמנע: "אני למשל קיבלתי טלפון מחבר שמתעתד לבנות, שביקש שנצביע בעד. אמרתי לו שלא אצביע בעד כמובן, אבל מתוך סולידריות איתו לא אצא להצביע".

יש הרבה עבודה באיראן

מנגד הוא סיפר למה הוא מתנגד להכנסת הפועלים: "מאחד מחברי ועד הישוב שמעתי על אחד התושבים שהשבעה באוקטובר תפס אותו אחרי התחלת הבנייה. הוא התחנן לאישור להמשיך עם הפלסטינים ולא קיבל".

"בצר לו, בנה את הבית עם עובדים זרים, לא פלסטינים. בדיעבד בא לועד להגיד תודה. הבנייה התייקרה רק במעט, אבל הייתה מקצועית, בלוחות הזמנים המתוכננים, ובעיקר ללא מה שנחשב בבנייה הפלסטינית לחוק טבע: חבלות מכוונות זדוניות שמתגלות באיחור".

כאמור כשליש הצביעו בעד הכנסת פועלים פלסטינים, כשני שלישים נגד. עמיאור בירך על ההחלטה: "הדבר יגרום לתושבים הבונים וגם לישוב עצמו להפסד כספי ניכר, אבל כך נאה וכך ראוי. שילכו הפלסטינים לבנות בתים בטורקיה. שמעתי שגם בערי איראן יש עכשיו הרבה עבודה".