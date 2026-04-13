יאיר לפיד במתקפה על נפתלי בנט: "נמאס לי לשתוק"

נראה כי הסבלנות של ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, פקעה. בסרטון שפורסם היום על ידי עיתונאי כאן חדשות, מיכאל שמש, , לפיד מסיר את הכפפות ותוקף את הדמויות המרכזיות בגוש, בטענה שהם הפקירו את המערכה הפוליטית בזמן שהוא ומפלגתו "יש עתיד" נשארו בחזית.

"המחנה הלך לנו על הראש"

לפיד פתח בהסבר על שינוי הטון מצדו: "אנחנו היום אומרים את מה שלא אמרנו כל הזמן מתוך סולידריות למחנה, כי נמאס לנו מזה שבתמורה המחנה הלך לנו על הראש". לדבריו, הביקורת שמופנית כלפי האופוזיציה אינה הוגנת וצריכה להיות מופנית לאלו שבחרו לעזוב את הכנסת.

מתקפה חזיתית על בנט ואיזנקוט

במהלך דבריו, לפיד מנה אחד-אחד את "הבורחים" מהמערכה. "התשובה שלנו היא באמת איפה האופוזיציה? למה אנחנו היחידים שלא ברחו?", תהה לפיד. הוא תקף את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ואמר: "בנט ברח לנו עוד לפני הבחירות והוא לא חבר כנסת".

גם השר לשעבר גדי איזנקוט לא חמק מביקורתו של לפיד: "איזנקוט ברח לנו באמצע הקדנציה. אנשים לא זוכרים את זה. קודם הוא נכנס לממשלה של נתניהו ואז הוא התפטר מהכנסת באמצע המאבק על חוק ההשתמטות בגלל שהוא לא הסתדר עם גנץ". לפיד לא פסח גם על יאיר גולן, כשהזכיר שגם הוא אינו מכהן בכנסת מהיום הראשון.

"תפנו לאלה שנטשו"

לפיד חתם את דבריו בהדגשה כי מפלגתו הייתה נוכחת בכל צומת מרכזי בכנסת: "אנחנו היינו בכל המאבקים, גם במהפכה המשטרית, גם בכספים, גם בחוק ההשתמטות, גם בוועדות, גם במליאה". לסיום שלח מסר חד למבקריו: "אם יש למישהו טענות, שיפנה אותן לאלה שנטשו את המערכה".