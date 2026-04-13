עזרו לספארי: יש לכם רעיון לשם לחיה הנדירה שנולדה?

מזל טוב! ערוד חדש נולד בספארי ברמת גן, מדובר באחד ממיני היונקים הנדירים בעולם, המצוי בסכנת הכחדה חמורה. בגן החיות מחפשים לו שם, יש לכם רעיון?

באמצע המלחמה סייח ערוד נולד לנקבה בר ולזכר ג'וד. ההמלטה התרחשה מעט מוקדם מהצפוי, וכעת הצוות עוקב מקרוב אחר מצבו של הסייח.

מדובר בצאצא השלישי של הזוג, הישג משמעותי במיוחד לאור העובדה שמדובר באחד ממיני היונקים הנדירים בעולם, המצוי בסכנת הכחדה חמורה.

מאות בלבד נותרו

על פי הערכות, בטבע נותרו מאות בודדות בלבד של ערודים שהם חיים בקרן אפריקה: באתיופיה, אריתראה וסומליה, שם הם מתמודדים עם ציד, אובדן בתי גידול ותחרות קשה עם חיות משק על מקורות מים ומזון.

הערוד הוא למעשה סוס בר קטן וייחודי, שנחשב לאב הקדמון של חמור הבית. למרות התאמתו לתנאי מדבר קיצוניים, הוא מתקשה לשרוד מול האיומים שניצבים מולו בשל פעולות האדם כמו חדירה לשטחי מחיה וציד לצורכי מזון ורפואה מסורתית. כל אלו ממשיכים לצמצם את אוכלוסיית הערודים בטבע.

בספארי ברמת גן לוקח חלק בתוכנית הרבייה של ארגון גני החיות האירופי לשימור המין המיוחד והיפה הזה. בר וג'וד כבר תרמו שני צאצאים המשתתפים בתוכנית זו: ביאטריס, ילידת 2019 שנמצאת היום בגן חיות בברלין, שם יש לה כבר בת בשם ג'ודי, על שם ג'ודי עטר, מטפלת הספארי שליוותה את ביאטריס הערודה לביתה החדש. ברוקו הזכר נולד בשנת 2023 ועבר גם הוא לגרמניה לגן החיות הודנהאגן.

תוכנית ביטוח לזן הנדיר

מטרתה של תוכנית הרבייה היא לייצר אוכלוסייה בת קיימא בעלת מגוון גנטי תקין וגבוהה כדי להוות מעין "תוכנית ביטוח" לאוכלוסייה בבר. זוג הערודים בספארי מהווים חלק חשוב בהיותם בעלי גנטיקה חשובה וחיונית בתוכנת הרבייה. הנקבה בר הגיעה לספארי לפני יותר מעשר שנים בעבר מחי בר יוטבתה ואילו הזכר ג'וד נולד בספארי בשנת 2013.



"כל המלטה של ערוד היא הרבה מעבר לאירוע משמח מקומי. זהו רגע משמעותי במאמץ עולמי להצלת מין שנמצא על סף היעלמות. העובדה שזהו כבר הצאצא השלישי של בר וג'וד מעידה על תנאי טיפול מיטביים ועל הצלחה של תוכנית השימור. בתוך מציאות לא פשוטה, אלו בדיוק הרגעים שמזכירים לנו למה העבודה הזו כל כך חשובה."

הסייח נמצא לצד אמו במתחם מאחורי הקלעים. הוא נולד עם בעיה קלה ברגליו האחוריות שמטופלת על ידי צוות הווטרינרים של הספארי. המחלקה עוקבת אחריו מקרוב הוא רץ וקופץ ולא נראה שמתקשה בכך. הצוות המטפלים ימשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחותו בתקווה לראותו בקרוב מתרוצץ בחצר הערודים.

הספארי מחפשים לו שם שיתחיל באות ב האות הראשונה של שם אמו בר