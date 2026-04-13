אלו הערים שהחליטו לקיים את חגיגות יום העצמאות

למרות ההחלטה של השלטון המקומי לבטל את אירועי העצמאות, מספר ראשי ערים הודיעו כי יחגגו כרגיל

למרות ההחלטה של השלטון המקומי לדחות את אירועי חגיגות יום העצמאות בעקבות המצב הבטחוני והמלחמה בצפון, מספר ראשי ערים הודיעו כי הכוונתם לקיים את האירועים כמתוכנן.

על פי הדיווח של גיל משעלי באתר 'מאקו', בעיריית קריית גת מתכננים לחגוג כרגיל למרות ההחלטה של השלטון המקומי. בישיבת מרכז השלטון המקומי אמר סויסה לראשי הרשויות: "חבר'ה, אם מסתכלים רק על סולידריות, תבינו שכל חצי שנה אזור אחר בארץ הוא אדום, ואז אף פעם לא נחגוג כלום. היו פה טילים על יישובי הדרום שנים ולא ראיתי שהיו ביטולים במקומות אחרים".

הוא הוסיף: "אם פיקוד העורף יאפשר והעיר תישאר ירוקה, הכוונה שלי היא לקיים", הבהיר וחידד: "אבל אם כולם מבטלים אז גם אני אבטל, כי בסוף המשטרה או פיקוד העורף יבואו עוד יומיים ולא יאשרו לי את האירוע אחרי שכבר הקמתי במות וזרקתי מיליון שקל. את החשש הזה אני מבין וגם התייחסתי אליו בדיון. עד שלישי בבוקר צריך לקבל החלטה".

גם ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, הודיע כי אין בכוונתו לבטל את האירועים: "מעלה אדומים תקיים את אירועי העצמאות", ו"אין מועד אלטרנטיבי לחגיגה המשותפת", אמר יפרח.

בעיריית חולון טרם קיבלו החלטה על ביטול החגיגות, והיא תתקבל לאחר הערכת מצב שתיערך בקרוב.



