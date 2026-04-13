אחרי שעורר סערה: צביקה פוגל מתנצל בפני טראמפ

אחרי שפרסם שני ציוצים נגד הנשיא טראמפ ומחק אותם, חבר הכנסת צביקה פוגל מתנצל: "לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל ועל כך אני מצר"

חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, התנצל הלילה על דבריו נגד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ואמר כי מצר על דבריו.

פוגל צייץ בחשבונו ברשת X: "כבוד הנשיא, כפי שאתה חושב על טובת ארה"ב כך גם אני חושב על טובת מדינת ישראל - והיא היחידה שעומדת לנגד עיניי".

הוא הסביר כי "כוונת הביקורת שלי הייתה להישמע, וזה הצליח והגיע לאוזניים הנכונות. אך לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל ועל כך אני מצר".

"אני חולק כבוד רב והערכה לשותפים שלנו, ואתה בראשם. וחשוב שנמשיך בדרך הזו עד לניצחון", כתב.

כאמור, אמש פרסם פוגל ציוץ נגד טראמפ לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על הטלת מצור ימי באזור מצר הורמוז. פוגל הוסיף אימוג'י של ברווז, וכתב: donald, if you have to shoot, shoot. don`t quack".

בשבוע שעבר עם ההודעה על כניסתה של הפסקת האש לתוקף, כתב פוגל: "דונלד, יצאת ברווז"



