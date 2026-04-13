דרמה במירוץ למיליון: "מרגיש מסוחרר, כאילו העולם נופל"

רגע אחרי שחצו את קו הסיום באחת מהנקודות הקריטיות של המירוץ, אחד המתמודדים הרגיש שהוא עומד להתעלף: "אני לא יכול, לא מרגיש טוב"

תום ואלמוג קפצו מהמקום האחרון אל המקום הראשון במירוץ והמשיכו להוביל את המשימה האחרונה של הריצה באצטדיון. כל היום האיר להם פנים, וכל משימה שקיבלו הם תקתקו בלי שום בעיה.

דווקא שלומי אסף, שסיימו ראשונים בכל נקודות הסיום האחרונות, נתקעו כאשר בחרו לא לקחת משימת "קיצור דרך". הם שילמו על כך מחיר כבד כשנאלצו לבצע משימה אחת לאורך זמן רב יותר בהשוואה לשאר הזוגות.

אזי ודני קיבלו פרסה, ונאלצו לחזור על אותה המשימה פעמיים, בזמן שמתמודדים שהיו אחריהם הספיקו לעקוף אותם. אבל זה לא מנע מהם להמשיך ולהתקדם הלאה לעבר המטרה שלהם.

ספיר וספיר נתקעו זמן רב במשימת הקפיצה למים, עד שהצליחו לחצות גם את הגשר הזה. מאי ואיתי מתקדמים וצולחים את המשימות יחסית במהירות, אבל גם הם לא מצליחים לעקוף את תום ואלמוג שממשיכים להוביל במקום הראשון.

אבל אז התגלה שאלמוג התאמץ יותר מדי. דקה אחרי שחצה את קו הסיום של משימת הריצה, הוא הרגיש מסוחרר. קרס על האדמה וחש שהוא עומד להתעלף. וכך גם הסתיים הפרק - האם הוא יצליח להתאושש במהירות? רק בפרק הבא נדע.