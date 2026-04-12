לילה מיוחד: אלפים עולים כעת לקבר יהושע בן נון ביום ההילולה

למרות המצב הביטחוני והמגבלות, אלפים הגיעו הערב אל תפילה מיוחדת בקבר יהושע בן נון זאת לרגל ההילולה של יהושע בן נון, אשר החלה הערב, יום פטירתו.

רועי חדי

אלפי בני אדם פוקדים בשעות אלו את קבר יהושע בן נון שבכפר כיפל חארס בשומרון, לרגל יום פטירתו שחל הערב. למרות המצב הביטחוני והמגבלות, המעמד מתקיים בליווי כוחות צה"ל ובמתכונת מיוחדת שהסתיימה בשעה 22:00 בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

העלייה לקבר, המאורגנת על ידי המועצה האזורית שומרון ומתנדבי מנהלת קבר יוסף, ריכזה אליה מתפללים מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים בלטו ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וחבר הכנסת והשר לשעבר משה ארבל, שהגיע למקום לראשונה בחייו.

עבור ח"כ משה ארבל, הביקור במקום היה סגירת מעגל רוחנית. ארבל ציין בהתרגשות כי זהו ביקורו הראשון באתר, והזכיר את החשיבות העצומה שייחס מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל למקום. "זכינו להגיע היום להילולת יהושע בן נון. מעמד נשגב, פעם ראשונה בחיים שלי", אמר ארבל. הוא מתח ביקורת חריפה על המגבלות המוטלות על הגישה למקומות הקדושים: "ההפרה הבוטה של הסכמי אוסלו במניעת גישה לקבר יוסף, יהושע בן נון וכלב בן יפונה היא חרפה שצריכה להיות מוסרת".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר סמוך לקבר: "זכות לנו לארח כאן בהילולה של יהושע בן נון את משה ארבל, שהוא ידיד אמיתי בכל מה שקשור לתורה ולארץ ישראל, אתה שותף שלנו שנים רבות, אנחנו עומדים כאן במקום כל כך בסיסי, לא רק בהיסטוריה של עם ישראל אלא בכל הציוויליזציה האנושית, מתחברים לשורשים הכי עמוקים שיש לעם ישראל ולכל העולם התרבותי כולו. מתחברים ליהושע בן נון, ממשיכו של משה רבנו, מנחיל הארץ, הרמטכ״ל היהודי הראשון. אנחנו שולחים מכאן ברכת חזק ואמץ לחיילי צה״ל, לכל מערכת הביטחון, לממשלת ישראל, לנצח את אויבינו בכל מקום שהם, שולחים מכאן ברכת חזק ואמץ לכל המתיישבים בשומרון ובכל אזורי הספר במדינת ישראל, ובפרט כמובן כאן בשומרון, לב ארצנו"