פילבר מגיב לשמועות: "עוד סרט שהשמאל הישראלי מספר לעצמו"

יועץ התקשורת שלמה פילבר מזלזל בניסיונות לקשור בין הבחירות בהונגריה למפה הפוליטית בירושלים: "זה סרט שהשמאל הישראלי מספר לעצמו

על רקע הבחירות המתוחות המתקיימות היום (ראשון) בהונגריה, יועץ התקשורת ואסטרטג הבחירות שלמה פילבר מבהיר כי לתוצאות בבודפשט לא תהיה כל השלכה על המערכת הפוליטית בישראל.

פילבר יצא נגד הפרשנויות המנסות לצייר את הפסדו האפשרי של ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, כסימן לבאות עבור הימין בישראל. "אין שום קשר והשפעה, גם אם אורבן יפסיד הלילה בהונגריה, על תוצאות הבחירות בישראל בעתיד", קבע פילבר.

"סרט שהשמאל מספר לעצמו"

לדבריו, מדובר בניסיון של גורמים בשמאל לייצר מצג שווא של מגמה עולמית שתגיע גם לישראל. "זה סרט שהשמאל הישראלי מספר לעצמו", תקף פילבר, והוסיף כי ההשפעה היחידה שתורגש תהיה במישור המדיני והביטחוני עבור המטייל הישראלי.

"לכל היותר תהיה מדינה נוספת באירופה שבה ישראלים ירגישו פחות בטוח להסתובב", הסביר, כשהוא רומז לכך שאורבן נחשב לאחד המנהיגים הפרו-ישראליים ביבשת, וחילופי שלטון עלולים להוביל לשינוי ביחס כלפי ישראל וכלפי יהודים במדינה.