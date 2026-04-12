השב"כ בחוות דעת דרמטית על משפט נתניהו: "סכנה"

חוות דעת של שירות הביטחון הכללי קובעת כי התייצבותו של ראש הממשלה למסירת עדות בעת הזאת מהווה סיכון ביטחוני ממשי עבורו

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהייתה אמורה להתקיים במהלך השבוע הקרוב, בוטלה. לפי הדיווח בחדשות 13, הסיבה לדחיית העדות היא חוות דעת מקצועית ועדכנית שהגיש שירות הביטחון הכללי (שב"כ). בחוות הדעת נקבע כי הגעתו של ראש הממשלה למתן עדות במועדים שנקבעו מסוכנת לביטחונו האישי באופן שמחייב את ביטול המעמד.

במערכת הביטחון עוקבים בתקופה האחרונה אחר איומים מוגברים, וחוות הדעת של השב"כ מתייחסת לרגישות הביטחונית הגבוהה הקיימת כעת סביב תנועותיו של ראש הממשלה. בעקבות האזהרה החד-משמעית, הוחלט כי נתניהו לא יתייצב בבית המשפט השבוע.

יצוין כי עדותו של נתניהו נדחתה כבר בעבר מספר פעמים בשל המצב הביטחוני והמלחמה המתנהלת במספר חזיתות, אולם הפעם מדובר בחוות דעת ספציפית של השב"כ המגדירה את עצם קיום העדות בעת הזאת כסיכון בטיחותי.