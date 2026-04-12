מלב שטח לבנון: נתניהו משגר מסר תקיף אל הציר האיראני

ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב מיוחדת מעומק רצועת הביטחון בשטח לבנון, ושיגר משם מסר של חיזוק ללוחמים ואל אזרחי ישראל, וסיפק תמונה עגומה אל מצבו של הציר האיראני

הותר לפרסום כי לפני זמן קצר, ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב מיוחדת בלב שטח הלחימה בלבנון, יחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ. נתניהו תיאר את הישגי הלוחמים בשטח, את השינוי הדרמטי באיום מצפון, ואת מצבו הרעוע של הסהר השיעי.

ראש הממשלה פתח את דבריו ותיאר: "אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה ונכונות להילחם - והם נלחמים היטב. המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבה הייתי לפני שעה קלה".

נתניהו הוסיף וסקר את הישגי הלחימה: "מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון בזכות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס (רקטות), אבל יש עוד עבודה לעשות. עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות - ואנחנו עושים זאת".

הסביר את השינוי הדרמטי במצבו של ציר הטרור האיראני שניסה לחנוק את ישראל: "אחד הדברים שאנחנו רואים כאן, זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה".

ולבסוף, הסביר את הערכתו: "זה הישג אדיר של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. עם ישראל מצדיע לכם".

