אחרי 6 שנים: התפתחות דרמטית ברצח אביתר אזרזר

שש שנים לאחר שגופתו של הצעיר בן ה-18 נמצאה בבור סמוך לצומת מורשה, מודיעה משטרת ישראל על פריצת דרך משמעותית בחקירה

מעל לחצי עשור מאז שנרצח, המשטר מודיעה הערב על התפתחות דרמטית אל תוך חקירתו של אביתר אזרזר בן ה-18.

הפרשה החלה בדצמבר 2019, כאשר אביתר אזרזר, צעיר חרדי תושב בני ברק שרק חודשים ספורים קודם לכן עזב את ספסלי הישיבה, הוכרז כנעדר. לאחר כשלושה שבועות של חיפושים קדחתניים, התגלה התרחיש הנורא מכל: גופתו של אזרזר נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לבית העלמין ירקון וצומת מורשה, כשהיא מנוקבת בכדורים.

הערכת המשטרה דאז, שמתחזקת כעת עם המעצרים החדשים, הייתה כי אזרזר נפל קורבן אל תרגיל 'כיפה אדומה', במהלכו פותה אל מלכודת במקום מבודד, שם המתינו לו הרוצחים שגדעו את חיו בירי.