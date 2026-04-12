אחרי 6 שנים: התפתחות דרמטית ברצח אביתר אזרזר

מעל לחצי עשור מאז שנרצח, המשטר מודיעה הערב על התפתחות דרמטית אל תוך חקירתו של אביתר אזרזר בן ה-18.
הפרשה החלה בדצמבר 2019, כאשר אביתר אזרזר, צעיר חרדי תושב בני ברק שרק חודשים ספורים קודם לכן עזב את ספסלי הישיבה, הוכרז כנעדר. לאחר כשלושה שבועות של חיפושים קדחתניים, התגלה התרחיש הנורא מכל: גופתו של אזרזר נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לבית העלמין ירקון וצומת מורשה, כשהיא מנוקבת בכדורים.
הפרשה החלה בדצמבר 2019, כאשר אביתר אזרזר, צעיר חרדי תושב בני ברק שרק חודשים ספורים קודם לכן עזב את ספסלי הישיבה, הוכרז כנעדר. לאחר כשלושה שבועות של חיפושים קדחתניים, התגלה התרחיש הנורא מכל: גופתו של אזרזר נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לבית העלמין ירקון וצומת מורשה, כשהיא מנוקבת בכדורים.
הערכת המשטרה דאז, שמתחזקת כעת עם המעצרים החדשים, הייתה כי אזרזר נפל קורבן אל תרגיל 'כיפה אדומה', במהלכו פותה אל מלכודת במקום מבודד, שם המתינו לו הרוצחים שגדעו את חיו בירי.
במשך שנים נותר התיק פתוח ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. חוקרי היחידה ביצעו מגוון רחב של פעולות סמויות וגלויות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים, במטרה לפצח את תעלומת הרצח שהסעירה את העיר בני ברק. היום, עם הסרת צו איסור הפרסום, התברר כי חלה התפתחות דרמטית: נעצר חשוד ראשון, גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב בני ברק, ולפני זמן קצר בוצעה פשיטה ומעצר של שני חשודים נוספים, גם הם בשנות ה-30 לחייו ותושבי בני ברק. מדוברות המשטרה נמסר: "במסגרת חקירה המנוהלת בימ"ר ת"א, נעשו מאמצים רבים במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. לאחרונה חלה התפתחות שהובילה למעצרם של שלושת החשודים".
במשך שנים נותר התיק פתוח ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. חוקרי היחידה ביצעו מגוון רחב של פעולות סמויות וגלויות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים, במטרה לפצח את תעלומת הרצח שהסעירה את העיר בני ברק.
היום, עם הסרת צו איסור הפרסום, התברר כי חלה התפתחות דרמטית: נעצר חשוד ראשון, גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב בני ברק, ולפני זמן קצר בוצעה פשיטה ומעצר של שני חשודים נוספים, גם הם בשנות ה-30 לחייו ותושבי בני ברק.
מדוברות המשטרה נמסר: "במסגרת חקירה המנוהלת בימ"ר ת"א, נעשו מאמצים רבים במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. לאחרונה חלה התפתחות שהובילה למעצרם של שלושת החשודים".
תגובות