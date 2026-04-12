זעם בעקבות פסיקת בג"צ: "יריקה בפרצוף של הלוחמים"

זעם בעקבות פסיקת בג"צ שביטלה את המתווה המגביל ביקורי ח"כים אצל אסירים ביטחוניים. "בבג"ץ יש מי שמתעקש להישאר ב-6 באוקטובר. הגיע הזמן לרפורמה אמיתית"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב הערב (ראשון) בחריפות לפסיקת בג"ץ שביטלה פה אחד את המתווה שהנהיג, אשר הגביל את ביקורי חברי הכנסת אצל אסירים ביטחוניים לנציג אחד בלבד מכל סיעה.

"שוב הוכח היום שבבג"ץ יש מי שמתעקש להישאר ב-6 באוקטובר", תקף השר בן גביר את שופטי העליון. "ההחלטה המנותקת הזו היא יריקה בפרצופם של לוחמינו, של המשפחות השכולות ושל כל אזרח ישראלי".

"נדרוש דיון נוסף"

לדברי השר, למרות הפסיקה, משרדו ימשיך לפעול להחמרת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים. "לא נרפה. נמשיך לעשות הכל כדי להצר את צעדיהם של מחבלי הנוח’בות והמחבלים. נדרוש דיון נוסף בהחלטה", הצהיר.

בן גביר ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא שוב לשינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט בעקבות הפסיקה האחרונה. "בכל מקרה: הגיע הזמן לרפורמה אמיתית שתחזיר את המשילות לידי העם, ולא לידי קומץ שופטים ששכחו מי האויב ומי אוהב", חתם השר את דבריו.

כזכור, מוקדם יותר היום פסלו שופטי בג"ץ את "המתווה הסיעתי", בקובעם כי הוא פוגע ביכולת הפיקוח הפרלמנטרי של חברי הכנסת על הרשות המבצעת ובתפקידם כ"יחידה חוקתית" עצמאית. עם זאת, בית המשפט דחה את בקשתו הספציפית של ח"כ אחמד טיבי להיפגש עם האסיר מרואן ברגותי.