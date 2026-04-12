דיווח דרמטי: אלו הדרישות שפירקו את המו"מ בין איראן וארה"ב

לאחר שבמהלך הלילה הגיעו המגעים בין ארצות הברית ואיראן אל מבוי סתום לאחר 21 שעות של שיחות רציפות, בעולם חושפים את הפרטים ששברו את גב הגמל

שורה של גופי תקשורת בינלאומיים חושפים פרטים מגורמים יודעי דבר בקשר לרגעים ששברו את האמון בין צוותי המשא ומתן בפקיסטן.

על פי הדיווחים, למרות שהמגעים החלו ברוח טובה, ולראשונה מזה עשורים בשיחות ישירות בין בכירים אמריקאים ואיראנים, ביניהם גם גורמים אנטי-מלחמתיים מובהקים כמו סגן הנשיא ג'יי די ואנס שהוביל את המשלחת האמריקאית, הצדדים לא הצליחו להתגבר על שורה של מהמורות, ומה שהתחיל בלחיצת יד מפתיעה בין סגן הנשיא ואנס ליו"ר הפרלמנט האיראני, נגמר בפיצוץ בינלאומי.

על פי גורמים יודעי דבר, כבר בתחילת השיחות הציבו האמריקאים את תנאיהם להסכם: הקפאת והוצאת האורניום המועשר, פירוק מתקני ההעשרה, היקף הפשרת הכספים, פתיחת מצר הורמוז וביטול אגרות, לצד דרישה להסכם ביטחוני אזורי והפסקת מימון טרור.

ובמהרה התברר כי אין לאיראנים כל כוונה לעמוד בתנאים אלה, כאשר מצד האיראנים הוצבו קווים אדומים מקבילים: איראן דחתה את הדרישה להפסיק את העשרת האורניום, לפרק מתקני העשרה מרכזיים, להפסיק את המימון לחמאס, לחיזבאללה ולחות'ים, ולפתוח באופן מלא את מצר הורמוז.

ולמרות מגעים קדחתניים, אחרי 21 שעות רצופות, אפילו סגן הנשיא האנטי-מלחמתי ואנס, הרים ידיים. בנוסף לכך, על פי דיווחים, הערכות מודיעיניות עדכניות גרמו לספק רב בקשר לרצונם של האיראנים לעמוד בתנאים, גם אם יתחייבו להם, זאת לאחר שהמצב במיצרי הורמוז הוכח 'תפיסה לא מציאותית של מעמדם' כך על פי גורמים אמריקאים. לתפיסה זו הצטרפה ההערכה כי ייתכו ואיראן עדיין מחזיקה בצנטריפוגות ובאתר תת-קרקעי שבו היא עלולה להמשיך להעשיר אורניום.