כוננות שיא: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

בעקבות הודעת טראמפ על המצור הימי ופיצוץ המשא ומתן, בצה"ל העלו את רמת הכוננות בהגנה ובהתקפה, מחשש למתקפת מנע של איראן

הצהרותיו הדרמטיות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הטלת מצור ימי על איראן, לצד ההודעה על פיצוץ שיחות המשא ומתן בפקיסטן, הובילו לדריכות גבוהה במיוחד בצה"ל. במערכת הביטחון עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות, כאשר הכוננות הועלתה הן במערכי ההגנה והן במערכי התקיפה.

בצה"ל מציינים כי בשלב זה עדיין לא ברור האם המהלך של טראמפ הוא טקטיקה שנועדה לדחוק את האיראנים לפינה במסגרת המשא ומתן, או שמדובר במשבר אמיתי ובלתי הפיך שיוביל לעימות חזיתי.

חשש ממהלך איראני מקדים

לפי דיווח ב'מעריב', החשש המרכזי במערכת הביטחון כרגע הוא מפני "מיסקלקולציה" (טעות בחישוב) מצד המשטר בטהרן. גורמים צבאיים מסבירים כי האיראנים עלולים להעריך בטעות כי ישראל או ארה"ב עומדות לתקוף באופן מיידי, מה שיגרום להם לנסות ולבצע מהלך מקדים נגד יעדים ישראליים או אמריקניים באזור.

בישראל עוקבים מקרוב אחר כל תנועה בשטח, ובפרט אחר ניסיונות השיקום של מערכי הטילים הבליסטיים של איראן. בימים האחרונים זוהו על ידי אמ"ן וחיל האוויר פעולות איראניות להוצאת משגרים ממנהרות שנפגעו בעבר בתקיפות של חיל האוויר והצבא האמריקני.

"ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה"

בצה"ל מדגישים כי הכוחות מוכנים לכל תרחיש של חידוש הלחימה. "אנחנו ערוכים לחידוש הלחימה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו ממתינים להנחיות הדרג המדיני", הבהיר גורם צבאי על רקע ההתפתחויות האחרונות.

במקביל לדריכות המבצעית, בירושלים עוקבים אחר הדינמיקה בין וושינגטון לטהרן. בעוד שטראמפ נוקט בקו ניצי במיוחד ומשתמש במצור הימי ככלי לחץ, בצה"ל נערכים לאפשרות שהלחץ הזה יתורגם בשטח לחילופי מהלומות צבאיות כבר בזמן הקרוב.