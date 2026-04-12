בג"צ ביטל את המתווה לביקור מחבלים בכלא: "לא חוקי"

בית המשפט העליון קבע פה אחד כי המתווה שהנהיג השר לביטחון לאומי, לפיו רק נציג אחד מכל סיעה רשאי לבקר אסירים ביטחוניים, אינו חוקי ויבוטל

בפסק דין דרמטי שניתן היום (12 באפריל 2026), קיבל בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ את עתירתו של ח"כ ד"ר אחמד טיבי נגד השר לביטחון לאומי, והורה על ביטול "המתווה הסיעתי" להסדרת ביקורי חברי כנסת אצל אסירים ביטחוניים.

"פגיעה במעמד חבר הכנסת"

השופטים – אב"ד הנשיא יצחק עמית, השופטת דפנה ברק-ארז והשופט דוד מינץ – קבעו פה אחד כי המתווה הנוכחי מעורר קשיים עקרוניים ומעשיים משמעותיים. לפי פסק הדין, המגבלה לפיה רק נציג אחד מכל סיעה רשאי להגיש בקשת ביקור שוללת ממרבית חברי הכנסת את האפשרות למלא את תפקידם בפיקוח על הרשות המבצעת בכל הנוגע לתנאי מאסר.

בית המשפט הדגיש כי המתווה פוגע במעמדו העצמאי של כל חבר כנסת כ"יחידה חוקתית" נפרדת, ויוצר זיקה בלתי מוצדקת בין הרכב הסיעה לבין עבודת הפיקוח הפרלמנטרי. עוד צוין כי יישום המתווה בפועל לקה בחוסר עקביות ובהפליה.

המחלוקת על אופן הביטול

בעוד שכלל השופטים הסכימו על הליקויים שבמתווה, נרשמה מחלוקת לגבי הצעד האופרטיבי:

דעת הרוב (הנשיא עמית והשופטת ברק-ארז): קבעו כי מאחר שהניסיונות לקיים שיח בין הרשויות בנושא לא נשאו פרי במשך שנים, אין מנוס מהכרזה על בטלות המתווה .

קבעו כי מאחר שהניסיונות לקיים שיח בין הרשויות בנושא לא נשאו פרי במשך שנים, אין מנוס מהכרזה על . דעת המיעוט (השופט מינץ): סבר כי יש למחוק את העתירה ולהותיר את הסדרת הנושא לשיח נוסף בין הרשויות גם בעת הזו.

ביקור ברגותי לא יתאפשר כעת

לצד ההכרעה העקרונית, בג"ץ החליט פה אחד לדחות את סעדו הפרטני של ח"כ טיבי שביקש להיפגש עם האסיר הביטחוני מרואן ברגותי. השופטים קבעו כי בקשתו נשקלה לגופה על ידי גורמי הביטחון בהתאם לנסיבות ששררו בעת הגשתה, ולכן אין מקום להתערב בהחלטה זו כעת. עם זאת, לטיבי נשמרה הזכות לחזור ולהגיש בקשה בעניין בעתיד.