סוכות הזמין את ראש הישיבה לסיור בגבעות: "תשמע את העם שלך"

לאחר שטען על עדויות של "אלימות מתנחלים", ח"כ צבי סוכות, הזמין את ראש ישיבת מעלה גלבוע הרב יהודה גלעד לסיור משותף בחוות ובנקודות ההתיישבות: "מי שמבקש צדק – שישמע קודם את העם שלו"

יו”ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית, פנה היום (ראשון) במכתב לרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, והזמין אותו לסיור משותף בחוות ובגבעות בבקעת הירדן, לאחר הרב גלעד טען לעדויות על אלימות נגד ערבים בבקעה.

לדבריו של סוכות, החוות והיישובים בבקעת הירדן מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים קשים, בין היתר עם גניבות חקלאיות חוזרות, פגיעה בעדרים ובציוד ותחושת הפקרות מתמשכת. "מי שפועל בזירה הציבורית ומתוך שאיפה לצדק" כתב סוכות, "ראוי שישמע את כל הקולות ויראה את התמונה השלמה בעיניים".

סוכות הוסיף כי הוא מאמין שסייר כזה יהיה "מחכים ופוקח עיניים", והביע תקווה שהרב גלעד ייענה להזמנה. “אני בטוח שאדם אוהב אדם כמוך ימצא ערך רב במפגש בלתי אמצעי עם אנשי החוות, וישכיל לראות גם את סבלם של בני עמו", ציין.

בסיום מכתבו, קרא סוכות לקביעת מועד קרוב לסיור משותף, מתוך מטרה לקדם הבנה רחבה ומאוזנת יותר של המציאות בבקעת הירדן.