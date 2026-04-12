טראמפ על המו"מ עם איראן: "אני רוצה מהם הכל!"

לאחר שורה של הכרזות דרמטיות על התפתחות המצב מול איראן, הנשיא טראמפ מתראיין כעת לתקשורת האמריקאית ומספק שורה של פרטים משמעותיים מהמשא ומתן עם איראן, וגם חושף את התנהלות היחסים עם ישראל מאז ההכרזה על הפסקת אש.

הנשיא טראמפ מתראיין אל רשת פוקס ניוז, ונתן שורה של אמירות תקיפות בקשר לאיראנים ולמשא ומתן בפקיסטן, ראשית תיאר הנשיא בתקיפות את היהירות האיראנית בחדרי המשא ומתן: "הם נכנסו כאילו הם מחזיקים את כל הקלפים, אבל אין לה קלפים. הצבא שלהם הושמד כולו, כל המדינה הושמדה".

טראמפ הוסיף וחשף כי בעקבות הגישה האיראנית המו"מ לא צלח: "לא הגענו להסכמות בנושאים המרכזיים, הם רוצים נשק גרעיני, לא יהיה להם". הנשיא הוסיף והודיע: "אני לא רוצה מהם 90 אחוז הסכמות או 95 אחוז, אני רוצה לקבל מהם הכל!". טראמפ גם הודיע בתוקף כי לא יאפשר לאיראן לשלטו בהורמוז: "אנחנו לא ניתן לאיראן להרוויח כסף ממכירת נפט לאנשים שהיא אוהבת או אי-מכירתו לאנשים שהיא לא אוהבת. זה יהיה הכל או כלום. ראיתם את המצור נפט שעשינו לוונצואלה, זה יהיה עוד יותר מזה".

בקשר להתנהלות היחסים עם ישראל מאז הפסקת האש, הסביר הנשיא טראמפ: "המערכת יחסים שלנו עם ישראל מדהימה, תראו איזה שותפות מוצלחת יש לנו, מה השגנו. כמו שביבי אמר, הם האח הקטן ואנחנו האח הגדול, זו שותפות מוצלחת".