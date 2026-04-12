שלכם בפנים? אלו הערים שביטלו את חגיגות יום העצמאות

לאחר שמרכז השלטון המקומי פרסם המלצה גורפת לדחות או לצמצם את אירועי העצמאות בכל רחבי הארץ, עיריות רבות החליטו הערב (ראשון) לאמץ את הקו השמרני והסולידרי ולבטל את אירועי הענק המתוכננים.

ההחלטה מגיעה מתוך אחריות לשלום הציבור ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, אך לא פחות מכך כביטוי של הזדהות עם תושבי הצפון והמשפחות הנמצאות במעגל הלחימה והשכול.

הרשימה המתעדכנת: מי ביטלה את הבמות?

מספר רשויות כבר הודיעו רשמית על ביטול גורף של ההופעות והאירועים המוניים:

אשקלון: העיר, שמתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, הודיעה על ביטול האירועים המתוכננים.

הוד השרון: העירייה החליטה לבטל את הבמות המרכזיות.

אור יהודה: לא יתקיימו אירועי עצמאות המוניים.

פרדס חנה-כרכור: המועצה הודיעה על ביטול ההופעות והאירועים.

גבעתיים: בעיריית גבעתיים הוחלט כי ההופעות המתוכננות לא יבוטלו לצמיתות, אלא יידחו למועד אחר, רגיש ומתאים יותר.

חגיגות במתכונת מצומצמת

מנגד, ישנן ערים שבחרו לא לבטל לחלוטין את הציון של יום העצמאות, אלא להעביר את כובד המשקל לאירועים קהילתיים קטנים:

חיפה, הרצליה ורמת גן: בערים אלו הוחלט לוותר על במות הענק המרכזיות ובמקומן לקיים אירועים שכונתיים מצומצמים, המאפשרים שליטה טובה יותר על הקהל וקירבה למרחבים מוגנים במידת הצורך.

בשלטון המקומי הדגישו כי המטרה היא לייצר איזון בין הצורך לציין את יום חגה של המדינה לבין המציאות הקשה והביטחונית המלווה את אזרחי ישראל. רשויות נוספות צפויות לפרסם את החלטתן הסופית במהלך הימים הקרובים, בהתאם להתפתחויות המדיניות והביטחוניות מול איראן והמתיחות במפרץ.